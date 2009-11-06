خط راه آهن صنعتی و ویژه محصولات پتروشیمی اراک فعال شد

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این اقدام تاکنون 2000 تن انواع محصولات جامد پتروشیمی اراک به سرخس حمل شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به صنعتی بودن استان راه آهن اراک امادگی حمل انواع کالاها را دارد، خاطر نشان کرد: امروز راه آهن مطئن ترین ناوگان حمل و نقل را دارد و می تواند خدمت رسانی قابل توجهی به استان داشته باشد.

عامری با اشاره به اینکه، راه آهن اراک با اصلاح خطوط و اتصال انبار شماره یک پتروشیمی و خط بارگیری مایعات توانایی حمل سالانه بیش از 350 هزار تن از انواع محصولات این شرکت را به دست آورده، تصریح کرد: این امر جهش مناسبی در توسعه و پیشبرد توانمندی های استان است.

وی از مسئولان استانی و صنعتی خواست توجه بیشتری به این نوع حمل و نقل داشته باشند و در ادامه افزود: مسئولان پتروشیمی از حضور فعال شرکت‌های حمل و نقل ریلی به منظور حمل این میزان بار استقبال کردند.