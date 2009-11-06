دعوت لاریجانی از علاوی / عراق نسبت به توطئه بیگانگان هوشیار باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی که برای دیدار و گفتگو با مقامات عالیرتبه عراق از روز چهارشنبه در بغداد پایتخت این کشور به سر می برد، صبح جمعه با ایاد علاوی رئیس جنبش ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس کشورمان با ابراز خرسندی از نگاه مثبت و سازنده ایاد علاوی در خصوص توسعه مناسبات فی ما بین ایران و عراق ، ضرورت گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو کشور را خواستار شد.

لاریجانی با ارائه شرحی از کمک ها و خدمات رسانی ایران در زمینه برق و انرژی بر آمادگی ایران برای توسعه روابط تجاری و استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در میان دو کشور در جهت گسترش روابط دو جانبه تاکید کرد.

وی همچنین هوشیاری نسبت به توطئه های بیگانگان در ایجاد اختلاف و جدایی در کشورهای منطقه از طریق تشدید اختلافات داخلی کشورها را خواستار شد.

در این دیدار رئیس مجلس کشورمان از ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق برای دیدار از ایران و مذاکرات در تهران دعوت کرد.