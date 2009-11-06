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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

گزارش مهر از سفر لاریجانی-28

دعوت لاریجانی از علاوی / عراق نسبت به توطئه بیگانگان هوشیار باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس جنبش ملی عراق هوشیاری این کشور نسبت به توطئه های بیگانگان را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی که برای دیدار و گفتگو با مقامات عالیرتبه عراق از روز چهارشنبه در بغداد پایتخت این کشور به سر می برد، صبح جمعه با ایاد علاوی رئیس جنبش ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس کشورمان با ابراز خرسندی از نگاه مثبت و سازنده ایاد علاوی در خصوص توسعه مناسبات فی ما بین ایران و عراق ، ضرورت گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو کشور را خواستار شد.

لاریجانی با ارائه شرحی از کمک ها و خدمات رسانی ایران در زمینه برق و انرژی بر آمادگی ایران برای توسعه روابط تجاری و استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در میان دو کشور در جهت گسترش روابط دو جانبه تاکید کرد.

وی همچنین هوشیاری نسبت به توطئه های بیگانگان در ایجاد اختلاف و جدایی در کشورهای منطقه از طریق تشدید اختلافات داخلی کشورها را خواستار شد.

در این دیدار رئیس مجلس کشورمان از ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق برای دیدار از ایران و مذاکرات در تهران دعوت کرد.

کد مطلب 977914

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