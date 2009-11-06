اوباما با جنگ نرم چهره سیاستگذاران آمریکا را محبوب جلوه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: این رئیس جمهور غاصب نیز با ایران هراسی را با جنگ نرم افزاری تبلیغ می کند.

وی خاطر نشان کرد: اوباما با ترفند خود قصد دارد ضمن استفاده از سلاح اتمی و کشتار دست جمعی حمایت از حقوق بشر دروغین را در جهان ترویج دهد.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه ملت ایران با بصیرت و هوشیاری دقیق هیچگاه گول توطئه ها و ترفندهای شوم دشمنان را نخواهد خورد، تصریح کرد: اوباما می خواهد سیاست نظامی گری خود را از طریق دروغ در ایران مظلوم جلوه دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه با تقدیر از حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان در راهپیمایی حماسی سیزده آبان در مازندران یادآور شد: 13 آبان بهترین روز تاریخی انقلاب اسلامی ایران بوده که دانشجویان پیرو خط امام در آن دوران ابهت امریکا را شکستند و پاسخ دندان شکنی به این یوغ استعمارگر دادند.

یوسف پور در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشاره به 14 آبان روز فرهنگ عمومی افزود: جامعه ای که فرهنگ عمومی آن صحیح نباشد چنین جامعه ای دچار فرهنگ وارداتی خواهد شد.

به گفته وی، فرهنگ عمومی هر جامعه ای با کمک اندیشمندان و نخبگان آن جامعه برای توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن جامعه مفید فایده خواهد بود.

خطیب جمعه مرکز استان در ادامه نیز با اشاره به در پیش بودن ماه ذیحجه و سفر زائران ایرانی به بیت الله الحرام گفت: عبادت حج عبادت ویژه ای بوده که دل پاک می خواهد چرا که در این سفر معنوی دل انسان ها از پلیدی و زشتی پاک خواهد شد.

هادی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری به مناسبت روز فرهنگ عمومی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بوده و گفتمان عدالت خواهی بر اساس ایده و آرمان انقلاب در سطح جهان گسترانیده شده است.

وی با بیان اینکه شعله ای که امام در درون و کالبد جوانان پرورانیده ریشه فرهنگی داشته است افزود: ناتوی فرهنگی و جنگ نرم دشمن اکنون عاجز از ایدئولوژی و مسلک فرهنگی معمار کبیر انقلاب می باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: ناتوی فرهنگی قصد دارد با هجوم وحشیانه خود به داخل تمام حوزه های اعتقادی ملت را سست جلوه دهد.