انتقاد از به تولید انبوه نرسیدن داروهای ساخت محققان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالحسین روح الامینی عصر جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران با اشاره به گستره عرضه نانو از صنایع مختلف گفت: "در سالهایی که بحث نانو در دانشگاهها آغاز شد فکر نمی کردیم که به این سرعت تجاری سازی و بومی سازی شود."

وی افزود: "از این جهت بسیار خوشحال هستیم که این علم نوپا و همه جانبه ای در حوزه های مختلف وارد شده است و می تواند آینده حیات بشریت در بخشهای مختلف از محیط زیست تا بهتر زندگی کردن انسان را تحت تاثیر قرار دهد."

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران اظهار داشت: "در عین حال تفاوتی که فناوری نانو با سایر فناوریها دارد این است که می تواند مشکل زا باشد اما خوشحالیم که در کشور ما این صنعت به سرعت مورد توجه قرار گرفت."

وی خاطر نشان کرد: "صنعت داروسازی در کشور با همه گستردگی، قدمت و سابقه ای که دارد و علیرغم اینکه کارهای خوبی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی انجام شده اما به تولید انبوه صنعتی وارد نشده و تنها در حد تحقیقات باقی مانده است."

روح الامینی دلیل این امر را عدم رقابت و وابستگی بودجه های این بخش به یارانه های دولتی دانست و اظهار داشت: "در این بخش، اراده و شجاعت لازم برای تجاری و صنعتی کردن داروها وجود ندارد و مدیران این بخش به شدت محافظه کارانه عمل می کنند."

وی با تاکید براینکه این معضل محدود به بخش داروسازی نیست، ادامه داد: "سایر علوم نیز علیرغم فعالیتهای مناسبی که در دانشگاهها می شود، اقدامات مناسب برای تجاری سازی آنها انجام نمی شود."