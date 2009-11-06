به گزارش خبرنگار مهر، گل دقیقه 107 " آویلس " که در وقت اضافه اول دیدار پنجشنبه شب دو تیم ایران و اروگوئه وارد دروازه کشورمان شد، در حالی به ثمر رسید که پیش از آن فوتبالیست‎های نوجوان کشورمان به مدت 377 دقیقه دروازه خود را بسته نگه داشته بودند.

تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان از زمان دیدار با کوبا تا دیدار دیشب مقابل اروگوئه هیچ گلی در چارجوب این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان دریافت نکرده بود و از این بابت یک رکورد از خود به جا گذاشته است. رکوردی که هیچ یک از تیم‎های شرکت‎کننده در سیزدهمین دوره از مسابقات جام جهانی نتوانسته‎اند به آن دست یابند.

در همین رابطه نماینده فدراسیون جهانی فوتبال ضمن تقدیر و تشکر از تیم فوتبال نوجوانان کشورمان گفت: فکر می‎کنم این رکورد تا پایان این دوره از مسابقات باقی بماند چون بعید می‌دانم تیم دیگر بتواند چنین رکوردی را بشکند.