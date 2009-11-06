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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

وزیر امور خارجه:

ما به اظهارات سطحی کوشنر در مسائل مختلف جمهوری اسلامی ایران عادت کرده ایم

ما به اظهارات سطحی کوشنر در مسائل مختلف جمهوری اسلامی ایران عادت کرده ایم

متکی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات کوشنر در خصوص امور داخلی کشورمان و امتناع ایران در پاسخ دادن به طرف های اجلاس وین چیست، خاطر نشان کرد: به نظر ما اینگونه اظهارات غیرواقع بینانه بیش ازهر چیز منافع فرانسوی ها را متاثر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در خصوص اظهارات کوشنر در مورد مسائل داخلی ایران گفت: ما در خصوص اظهارات سطحی و کم اطلاعی کوشنر نسبت به مسائل مختلف جمهوری اسلامی ایران عادت کرده ایم و به نظر ما اینگونه اظهارات غیرواقع بینانه بیش ازهر چیز منافع فرانسوی ها را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: ما به خاطر اینکه قدری آقای کوشنر درک دقیقتری نسبت به مسائل داخلی فرانسه به دست آورند توصیه می نماییم تا گاهی به حومه پاریس مراجعه نمایند و شقوق مختلف تضییع حقوق بشر را مشاهده کنند.

متکی در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با طرف های پنج گانه افزود: مقامات فرانسوی که با تلاش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و با جلب نظر جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پنج گانه وین حضور داشته اند می بایست با واقع بینی و به دور از منفی نگری نسبت به دیگران، ارزیابی صحیح ارائه نمایند و در قبال ابتکار عمل و آمادگی ایران برای مذاکره پیرامون ملحوط داشتن دیدگاه های فنی و اقتصادی و ایجاد ساوزکارهای عادلانه، مواضع سازنده و محتوایی اتخاذ نمایند.

کد مطلب 977920

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