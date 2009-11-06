ما به اظهارات سطحی کوشنر در مسائل مختلف جمهوری اسلامی ایران عادت کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در خصوص اظهارات کوشنر در مورد مسائل داخلی ایران گفت: ما در خصوص اظهارات سطحی و کم اطلاعی کوشنر نسبت به مسائل مختلف جمهوری اسلامی ایران عادت کرده ایم و به نظر ما اینگونه اظهارات غیرواقع بینانه بیش ازهر چیز منافع فرانسوی ها را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: ما به خاطر اینکه قدری آقای کوشنر درک دقیقتری نسبت به مسائل داخلی فرانسه به دست آورند توصیه می نماییم تا گاهی به حومه پاریس مراجعه نمایند و شقوق مختلف تضییع حقوق بشر را مشاهده کنند.

متکی در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با طرف های پنج گانه افزود: مقامات فرانسوی که با تلاش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و با جلب نظر جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پنج گانه وین حضور داشته اند می بایست با واقع بینی و به دور از منفی نگری نسبت به دیگران، ارزیابی صحیح ارائه نمایند و در قبال ابتکار عمل و آمادگی ایران برای مذاکره پیرامون ملحوط داشتن دیدگاه های فنی و اقتصادی و ایجاد ساوزکارهای عادلانه، مواضع سازنده و محتوایی اتخاذ نمایند.