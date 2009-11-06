شباهت اصلی جنگ ویتنام و افغانستان؛ شکست قدرتهای درگیر جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوردون گلدستاین" تاریخدان معروف آمریکایی در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس جمهوری آمریکا می خواهد مشاورش کتاب شما درباره خطاهای فاجعه بار جنگ ویتنام را بخواند اظهار داشت: این غیر معمولی نیست که رئیس جمهور از تاریخ مشاوره بخواهد. در دوران کندی نیز زمانی که وی از وقوع یک جنگ اتمی بیم داشت از مشاورانش خواست کتابی درباره شروع جنگ جهانی اول بخوانند. شباهت های بین ویتنام و افغانستان نیز به اندازه کافی واضح هستند که چنین اقدامی از جانب اوباما مورد توجه قرار گیرد.

این تاریخدان آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو تصمیم گیری درباره افغانستان را دشوارترین تصمیم سیاست خارجی اوباما ارزیابی کرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که از حدود شش ماه پیش که ژنرال "استنلی مک کریستال" به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان انتخاب شد با وجود رویکردهای جدید وی در این کشور بحرانی شرایط امنیتی در این کشور بدتر شده است.

گلدستاین افزود بیست و یک هزار نیروی اضافه درخواست شده از طرف مک کریستال افغانستان را امن تر نکرد. برعکس تلفات ما در این مدت در هشت سال گذشته بی سابقه بوده است. بنابر این اوباما باید در این استراتژی تجدید نظر کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما دقیقا نمی دانیم رئیس جمهور و اطرافیانش چه تصمیم و فکرهایی در این باره دارند. تنها مک کریستال و معاون اوباما " جو بایدن" آشکارا در این باره اظهار نظر کرده اند که در مقابل و مخالف هم قرار دارند. اینکه آیا کدام یک از این ایده ها کاربردی است سوالی است که اوباما باید به آن پاسخ دهد.

این تاریخدان آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: ما باید از خود این سوال را کنیم که آیا پیروزی در افغانستان امکانپذیر است. چگونه ما پیروزی در افغانستان را تعریف می کنیم زمانی که همه قدرتهایی که می خواهند نظم و امنیت را آنجا ایجاد کنند شکست خورده اند.