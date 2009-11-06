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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

روگوزین :

ناتو چشم انداز خوبی در افغانستان ندارد

ناتو چشم انداز خوبی در افغانستان ندارد

نماینده روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نسبت به بروز فاجعه در افغانستان برای ناتو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "دیمیتری روگوزین" پنجشنبه شب درنشستی در شورای روابط خارجی آلمان افزود: چیزی که هم اکنون در افغانستان مطرح است سرنوشت ناتو و اروپا است. وضعیت کنونی ناتو در افغانستان اصلا خوب نیست.

وی تاکید کرد: هیچ چشم انداز خوبی برای ناتو در افغانستان دیده نمی شود و احتمال موفقیت آن با این روش ها و سیاست های کنونی کم است.

سفیر روسیه درناتو آمادگی کشورش را برای کمک به این پیمان نظامی اعلام کرد و افزود : روسیه آماده کمک به ناتو است. نه برای اینکه "همدلی"با این پیمان دارد، بلکه به دلیل آنکه همان اشتباهات اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان را اکنون ناتو مرتکب شده و تکرار می کند.

کد مطلب 977925

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