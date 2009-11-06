ناتو چشم انداز خوبی در افغانستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "دیمیتری روگوزین" پنجشنبه شب درنشستی در شورای روابط خارجی آلمان افزود: چیزی که هم اکنون در افغانستان مطرح است سرنوشت ناتو و اروپا است. وضعیت کنونی ناتو در افغانستان اصلا خوب نیست.

وی تاکید کرد: هیچ چشم انداز خوبی برای ناتو در افغانستان دیده نمی شود و احتمال موفقیت آن با این روش ها و سیاست های کنونی کم است.

سفیر روسیه درناتو آمادگی کشورش را برای کمک به این پیمان نظامی اعلام کرد و افزود : روسیه آماده کمک به ناتو است. نه برای اینکه "همدلی"با این پیمان دارد، بلکه به دلیل آنکه همان اشتباهات اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان را اکنون ناتو مرتکب شده و تکرار می کند.