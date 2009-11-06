امیدواریم وزارت نفت به تعهدات خود درباره راههای فارس عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید بهبهانی ظهر جمعه در حاشیه ورود به استان فارس و بازدید از طرح های راه جنوب استان در پاسخ به اینکه " آیا با تغییر وزیر نفت که پیش از این فارسی بود بازهم پروژه های مشارکتی راه در فارس مانند گذشته دنبال می شود"، گفت: با وزارت نفت مثل گذشته تعامل خواهیم داشت و در این راستا تلاش خواهد شد تا برنامه های بیشتری نیز در دست اقدام قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم وزارت نفت نیز پیگیری تعهدات خود در حوزه راه های فارس باشد، افزود: یکی از این تعهدات راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه بوده که باید با مشارکت وزارت نفت انجام شود و این پروژه یکی از طرح های بسیار مهم فارس و جنوب کشور در حوزه راه به شمار می رود که امیدواریم همچنان دنبال شود.

وزیر راه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طی مدت اخیر برخی افراد در تهران ایران را در راهها با دبی مقایسه می کنند، افزود: در ایران در دورترین نقاط کشر نیز کارها و راه های بسیار خوب و زیبایی ایجاد شده ضمن اینکه یکی از کارهای مهم در جنوب کشور را در ساخت بزرگراه پارسیان شاهد هستیم و در این راستا نباید ایران را با کشورهایی نظیر دبی مقایسه کرد.

بهبهانی همچنین با اشاره به توصیه هایی که به مشاورین طرح ها در حوزه راهسازی داشته است، افزود: این توصیه ها در 28 بند قرار گرفته که در آن باید به رعایت اصلاح الگوی مصرف توجه شود تا بتوان با میزان هزینه معین پروژه های راه سازی مختلفی را به اجرا درآورد.