آمریکا با تمام قوا در حال فتنه سازی برای وحدت شکنی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان آیت الله طه محمدی در خطبه های نماز جمعه این شهر ضرورت زندگی در این برهه زمانی را وحدت میان شیعه و سنی دانست و گفت: علت شکست افغانستان در جنگ اخیر نبود وحدت بین مسلمانان افغان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: فتنه ای که در 13 آبان توسط برخی از عوامل فتنه جو رخ داد مشابه فتنه ای است که معاویه در زمان خلافتش بدان رو آورد.

طه محمدی یادآورشد: دستور زنده به گور کردن شیعیان علی (ع) همان دستور صدام برای زنده به گور کردن رزمندگان اسلام است.

وی متذکر شد: در 13 آبان امسال برخی از شعارها فتنه انگیز بود که باید مراقب آنها بود و از آنها تبری جست.

امام جمعه همدان در پایان از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 13 آبان تشکر کرد و خواستار تداوم این حضور شد.