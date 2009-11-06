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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

مهمان نواز:

توطئه های هدایت شده داخلی از تهاجمهای خارجی خطرناکتر است

توطئه های هدایت شده داخلی از تهاجمهای خارجی خطرناکتر است

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد گفت: ملت ایران باید فرزندان خودش را نسبت به توطئه های دشمنان آگاه کند، چرا که توطئه های هدایت شده داخلی از تهاجم خارجی خطرناکتر است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر جمعه در آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه بجنورد اظهار داشت: برخی گروه های شکست خورده جریان بعد از انتخابات با استفاده از رنگی خاص و شعارهای ضد نظام گمان می کنند می توانند ملت را از راهشان منحرف کنند.

وی افزود: بنابراین ملت باید بیدار باشند و توطئه های دشمن قسم خورده ملت ایران را خنثی کنند.

نماینده استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری 13 آبان را تاریخی پرافتخار در نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: حوادث این روز آنقدر در تاریخ ایران اسلامی مهم و تاثیر گذار بود که امام راحل آن را انقلاب دوم خواندند.

آیت الله مهمان نواز در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مسجد و اقامه نماز در مساجد، توجه به زکات و نیز کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در 16 آبان و صدور پیام تاریخی امام (ره) اشاره کرد.

خطیب جمعه بجنورد همچنین در خطبه اول نماز جمعه این هفته به مباحثی پیرامون تقوا پرداخت و همگان به تقوای الهی توصیه و سفارش کرد.

کد مطلب 977930

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