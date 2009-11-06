توطئه های هدایت شده داخلی از تهاجمهای خارجی خطرناکتر است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر جمعه در آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه بجنورد اظهار داشت: برخی گروه های شکست خورده جریان بعد از انتخابات با استفاده از رنگی خاص و شعارهای ضد نظام گمان می کنند می توانند ملت را از راهشان منحرف کنند.

وی افزود: بنابراین ملت باید بیدار باشند و توطئه های دشمن قسم خورده ملت ایران را خنثی کنند.

نماینده استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری 13 آبان را تاریخی پرافتخار در نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: حوادث این روز آنقدر در تاریخ ایران اسلامی مهم و تاثیر گذار بود که امام راحل آن را انقلاب دوم خواندند.

آیت الله مهمان نواز در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مسجد و اقامه نماز در مساجد، توجه به زکات و نیز کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در 16 آبان و صدور پیام تاریخی امام (ره) اشاره کرد.

خطیب جمعه بجنورد همچنین در خطبه اول نماز جمعه این هفته به مباحثی پیرامون تقوا پرداخت و همگان به تقوای الهی توصیه و سفارش کرد.