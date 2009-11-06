دوستی آمریکا با ملت ایران یک دروغ بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام موسوی در خطبه های نماز جممه این هفته شهر زنجان با یادآوری توطئه های استکبار جهانی وآمریکا در طی 30 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود: آمریکا در طی 30 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره با حربه های گوناگون سعی در مقابله با موج استکبار ستیزی و پیشرفت ملت ایران بوده و در این مسیر از هر توطئه ای استفاده کرده است.

وی تصویب بودجه های میلیاردی در سنای آمریکا برای راه اندازی جنگ نرم بر علیه ملت ایران را نمونه مهم از روند دشمنی آمریکا با ایران دانست و ادامه داد: مدعیان مذاکره با ایران کسانی هستند که سند هزینه 55 میلیارد دلار از بودجه پنتاگون را برای عملیات جنگ نرم علیه ایران امضا می کنند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه نظام اسلامی، نظامی صلح طلب است اما نوکری و ذلت را نمی پذیرد، گفت: امروز کسانی که خود را مدعی حقوق بشر می دانند و دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بی گناه کشورهای مختلفی چون ویتنام آلوده است.

امام جمعه موقت زنجان، گفت: مسوولین باید با تضعیف کنندگان نظام اسلامی براساس قانون و حکومت اسلامی برخورد کند.

حجت الاسلام موسوی بابیان اینکه انقلابی شدن آسان، ولی همراه شدن با انقلاب سخت و دشوار است، افزود: عده ای با رفتارهای غلط و خواسته یا ناخواسته تلاش می کنند عزت و اقتدار ملت را به ذلت و ذبونی سوق دهند.

وی، افرادی را که از روی ناآگاهی و یا به تحریک بیگانگان بدنبال منحرف کردن جوانان هستند، به تفکر و تدبر توصیه کرد و تاکید کرد: گول آنانی که خود را مدعی مذاکره با ایران می دانند و بر علیه نظام اسلامی جنگ نرم راه می اندازند، نخورید.