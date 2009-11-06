تحصن در مجلس درصورت عدم تشکیل دولت/ وضعیت نظام سیاسی لبنان بحرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "نبیه بری" اخیرا در اظهار نظری خصوصی به یکی از نزدیکان خود گفته است: بحران کنونی لبنان تنها به تشکیل دولت خلاصه نمی شود، بلکه این مسئله وضعیت نظام این کشور را نیز بحرانی کرده است.

رئیس پارلمان لبنان در ادامه اظهار داشته است: بحران هم اکنون به حدی رسیده است که تشکیل دولت در سریع ترین زمان ممکن تنها راه برون رفت از آن است.

نبیه بری در ادامه سه پیشنهاد را برای حل این موضوع مطرح کرده است: اول، دعوت از تمام گروه های لبنانی توسط رئیس جمهور به میز گفتگوی ملی برای حل بحران؛ دوم، بررسی کلی موانع تشکیل دولت در جلسه عمومی پارلمان و سوم، تحصن وی در پارلمان تا زمان رفع بحران و تشکیل دولت جدید.

رئیس پارلمان لبنان مسئولیت اصلی در زمینه تشکیل دولت جدید این کشور را متوجه سعد الحریری (مامور تشکیل دولت) دانست.