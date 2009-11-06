کشف یک نوع جدید از ابرنواختران

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود گروه جدیدی از ابرنواختران از نظر تئوری در سال 2007 پیش بینی شد اما تاکنون هیچ نمونه ای از این گروه رصد نشده بود.

اکنون گروهی را ستاره شناسان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی اعلام کردند که موفق به کشف و رصد اولین ابرنواختر این گروه جدید شده اند.

بیشتر ستارگان در پایان عمر خود کوتوله های سفید را تشکیل می دهند. جرم کوتوله های سفید قابل قیاس با جرم خورشید است اما این جرم در حجمی برابر با حجم زمین متمرکز شده است. اطراف این اجرام آسمانی هلیم، اکسیژن و هیدروژن در دمای بسیار پایین جمع شده است.

در برخی موارد یکی از این کوتوله ها می تواند با اختلاف زمان چند دقیقه نزدیک به دیگری بچرخد به طوری که هیلم جرم کوچکتر جذب نیروی گرانش هر دو کوتوله می شود.

در این مورد که به ندرت رخ می دهد، شرایط برای آغاز واکنشهای ترموهسته ای ایجاد می شود و به این ترتیب داخل ستاره یک انفجار رخ می دهد. با این انفجار، میزان زیادی انرژی تولید می شود که این انرژی زیاد ابرنواختر "نوع یک- آ" را می سازد.

براساس گزارش ساینس اکسپرس، اکنون این ستاره شناسان در کهکشان NGC 1821 واقع در صورت فلکی خرگوش، این نوع جدید ابر نواختر را (ابر نواختر نوع یک- آ) را کشف کردند. این ستاره شناسان توانستند در کمتر از 27 روز نور ابرنواختر جدید را رصد کنند.

تاکنون تنها ابرنواختران نوع یک و نوع دو کشف شده بودند.