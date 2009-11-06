اجرای متفاوت ارکستر سمفونیک تهران

به گزارش خبرنگار مهر،همانطور که منوچهر صهبایی در مصاحبه هفته قبل خود وعده داده بود ارکستر سمفونیک تهران در اجرای شب گذشته از نظر صدا دهی به شرایط بهتری دست یافته بود و مخاطبان نیز بارها در طول اجرای کنسرت رضایت خود را از آن با تشویق هایشان نشان دادند.

صهبایی در بخش اول این اجرا آثاری از ولفگانگ آمادئو موتزارت را رهبری کرد که از آن جمله می توان قطعات"اورتور عروسی فیگارو" و "سمفونی شماره 41 در دو ماژور(ژوپیتر)" اشاره کرد. در بخش دوم برنامه نیز ارکستر سمفونیک تهران سوئیت پرگینت شماره 1 و 2 اثر ادوارد گریک را اجرا کرد.

بخش دوم برنامه که به آثار ادوارد گریک اختصاص داشت بیشتر مورد توجه حاضران قرار گرفت که این مطلب هم به فضای نزدیک به ذائقه شنیداری مردم ایران و آشنایی گوش مخاطبان با اکثر این آثار که بخشی از آنها را در فیلم های صامت شنیده بودند از جمله عوامل دلپذیر بودن این اجرا برای مخاطبان بود. البته اجرای خوب ارکستر تحت رهبری صهبایی نیزموجب شد تا مخاطبان از این اجرا لذت ببرند.

امشب نیز ارکستر سمفونیک تهران سومین و آخرین اجرای خود از این برنامه را در تالار وحدت از ساعت 21 به روی صحنه خواهد برد.

