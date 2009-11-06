وزارت نیرو به تعهدات خود در سفرهای استانی متعهد است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مجید نامجو پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی مشکلات برق و آب شهرستان شاهرود گفت: پیگیری مصوبات دوراول و دوم سفر هیات دولت به استان ها و توجه به مسائل فرهنگی رویکرد دولت در دور سوم سفرهای استانی است.

وی با بیان اینکه اشتغالزایی و رفع مشکلات مردم از دغدغه های اصلی دولت دهم است، اظهار داشت: دولت با سفرهای استانی اطلاعات کاملی از مسائل، مشکلات و ویژگیهای استانی های مختلف در دست دارد.

به گفته وی، بحث پیگیری اصل 44 از اقدامات مهم و اساسی دولت است که گام های مهمی در اجرای این اصل برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه نیازهای آبی استانهایی نظیر سمنان باید از طریق حوزه به حوزه تامین شود، گفت: وزارت نیرو از طرحهای آبی این استان حمایت می کند و این استان باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده کند .

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ساخت نیروگاه برق شاهرود گفت: این نیروگاه با سه هزار و 300 میلیارد ریال و 17.5 درصد پیشرفت از بزرگترین پروژه های تاریخ این شهرستان است .

کاظم جلالی انتقال آب از چشمه ساران قطری به شاهرود و احداث سدهای مجن و کالپوش را ازدیگر پروژه های مهم این شهرستان عنوان و کمبود آب آشامیدنی را مشکل اساسی این شهرستان دانست.

وی از سرپرست وزارت نیرو خواست هر چه زودتر پروژه انتقال آب از چشمه سارهای قطری به شاهرود را به سرانجام برساند.

جلالی

با بیان اینکه طرح فاضلاب شاهرود که از سال 1382 آغاز شده است و تاکنون فقط 37 درصد پیشرفت فیزیکی دارد خواستار تسریع در اجرای این طرح شد.