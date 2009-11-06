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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

مصباحی:

وحدت بر محوریت ولایت فقیه مهمترین اصل است

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با اشاره به لزوم وحدت جامعه گفت: یکپارچگی مردم بر محوریت ولایت فقیه مهمترین اصل جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های این هفته کرمان اظهار داشت: امروز مردم باید با هوشیاری کامل و با وحدت بر محوریت ولایت فقیه ارزشهای جامعه را حفظ کنند.

امام جمعه موقت کرمان اضافه کرد: استکبار به رهبری آمریکا و همچنین رژیم غاصب آمریکا امروز مهمترین دشمنان اسلام هستند و باید مردم همیشه در این خصوص هوشیار باشند.

وی گفت: مهمترین اصل و ارزش انقلاب ولایت فقیه است و همیشه ملت در سایه این اصل مهم از مشکلات گذشته اند و امروز نیز در این راستا گام برمی دارند.

وی همچنین با اشاره به فرهنگ عمومی جامعه گفت: فرهنگ جامعه با توجه به ارزشهای دینی و اسلامی ارتقاء می یابد و بسیاری از ناهنجاری ها برطرف می شود و جامعه به سمت پیشرفت فرهنگی پیش می رود.

کد مطلب 977943

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