وحدت بر محوریت ولایت فقیه مهمترین اصل است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های این هفته کرمان اظهار داشت: امروز مردم باید با هوشیاری کامل و با وحدت بر محوریت ولایت فقیه ارزشهای جامعه را حفظ کنند.

امام جمعه موقت کرمان اضافه کرد: استکبار به رهبری آمریکا و همچنین رژیم غاصب آمریکا امروز مهمترین دشمنان اسلام هستند و باید مردم همیشه در این خصوص هوشیار باشند.

وی گفت: مهمترین اصل و ارزش انقلاب ولایت فقیه است و همیشه ملت در سایه این اصل مهم از مشکلات گذشته اند و امروز نیز در این راستا گام برمی دارند.

وی همچنین با اشاره به فرهنگ عمومی جامعه گفت: فرهنگ جامعه با توجه به ارزشهای دینی و اسلامی ارتقاء می یابد و بسیاری از ناهنجاری ها برطرف می شود و جامعه به سمت پیشرفت فرهنگی پیش می رود.