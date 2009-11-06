جزئیات تسهیلات وزارت بازرگانی برای صادرات محصولات صنایع پیشرفته

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های وزارت بازرگانی در حوزه فناوریهای پیشرفته گفت: "اگر متخصصان و فعالان در حوزه فناوریهای پیشرفته و نانو در بخش تولید و فروش داخلی نیازمند مراودات باشند این امکان در وزارتخانه وجود دارد."

غضنفری با اشاره به تجارت خارجی گفت: "نسبت به صادرات محصولات فناوری پیشرفته دو درصد بیشتر جایزه صادراتی اهدا می شود. علاوه بر این در بازرگانی داخلی و خارجی نیز حمایتهای ویژه ای از محصولاتی که با استفاده از فناوریهای پیشرفته تولید شده باشد صورت می گیرد."

وی ادامه داد: "اگر طرحی از این فناوریها نیازمند تصویب در هیئت دولت باشد وزارت بازرگانی همانند سایر وزارتخانه ها حامی این طرحها خواهد بود."

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه آنچه که در مورد نانو شنیده بودم با آن چیزی که امروز در اینجا عرضه شده است، قابل مقایسه نیست خاطرنشان کرد: "پیشرفتی که در نانو و تولید انبوه محصولات نانویی صورت گرفته است حکایت از رشد سریع کشور در این زمینه است."

وی گفت: "در آینده ما شاهد تحولی در زمینه ساخت تجهیزات نانو و همچنین محصولات روزمره آن خواهیم بود. محققان ما هم اکنون بحث کاربرد فناوری نانو را در حوزه های مختلف شناسایی کرده اند و خیلی از طرحهایی که در حال حاضر در فاز پایلوت و آزمایش است به زودی به نتیجه خواهد رسید و من فکر می کنم در آینده سهم بزرگی از تجارت داخلی و خارجی از بخش نانو باشد."