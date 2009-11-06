مذاکره آمریکا با ایران پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبایینژاد در خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان با اشتباه خواندن این تفکر که در آمریکا با تغییر رئیس جمهور، سیاستهای این کشور نیز تغییر میکند افزود: این در حالی است که با تغییر رئیس جمهور در آمریکا تنها شیوه سخن گفتن رئیس جمهور جدید عوض میشود و همه می دانیم که اوباما و امثال او در آمریکا تصمیمگیرنده اصلی نیستند.
وی اظهار داشت: کسانی که حکومتهای استکباری را میچرخانند عدهای ثروتمند یهودی هستند که به دنبال تصمیمگیری برای کل جهان هستند.
طباطبایینژاد تصویب 55 میلیون دلار بودجه از سوی مجلس آمریکا برای مقابله با ایران و تائید آن از سوی اوباما را بیانگر تداوم سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران دانست و گفت:این گونه تصمیم گیریها نشان میدهد که رئیس جمهور آمریکا اختیاری از خود ندارد
وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال کمرنگ کردن شعار "مرگ بر آمریکا" هستند، یادآور شد: کسانی که به تازگی شعار "مرگ بر روسیه" سر می دهند چیزی از روسیه نمیدانند و امام بزرگوار بود که معنی نه شرقی و نه غربی مطرح کردند.
امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود با انتقاد از سیاست آمریکا قبال حمایت از رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اوباما پیش از انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود که سیاست بهتری در قبال حمایت از رژیم صهیونیستی دنبال خواهد کرد، این در حالی است که این دولت همچنان از شهرکسازی صهیونیستها حمایت و برخی از اعراب نیز حتی چنین سیاستهایی حمایت میکنند.
طباطبایینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از حضور پرشور دانشجویان و دانش آموزان در مراسم راهپیمایی 13 آبان امسال خاطر نشان کرد: راهپیمایی امسال علاوه بر بیان هشیاری مردم ایران در مقابل تغییرات حکومت در آمریکا، پاسخگویی به جاهلانی بود که قصد منحرف کردن حرکت ها و شعارهای انقلاب را داشتند.
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