به گزارش خبرنگار مهر در یزد،‌ حجت الاسلام محمدعلی صدوقی در خطبه ‌های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها هرچند اقدام خوبی است اما نیاز به کارشناسی و تامل بسیار عمیقی دارد و اگر دولت بدون کارشناسی و تامل تصمیمی بگیرد، برای مردم مشکل‌ آفرین خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد: این طرح با نظر علمی متخصصان بررسی شود و دولت و مجلس آنچه که به نفع مردم، کشور و نظام است را با رعایت قانون اساسی تصویب و بررسی کنند.

صدوقی همچنین ادامه داد: دولت همان‌ گونه که حق دارد لایحه ‌ای را تصویب کند و به مجلس ارائه دهد، در مواردی نیز می‌ تواند این لایحه را بدون هیچ بحثی پس بگیرد حتی اگر این لایحه به دور دوم مجلس رسیده و مواردی از آن نیز به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: آنچه که در این مرحله مورد اهمیت است، همدلی، همکاری و رعایت قانون اساسی و توجه به عواقب امر و نظر کارشناسان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چراغ سبزهای آمریکا به ایران اظهار داشت: به نظر می رسد آمریکا دوباره در صدد توطئه ای جدید است و دل خود را به حوادث بعد از انتخابات ایران خوش کرده است.

صدوقی تاکید کرد: آمریکا بداند جمهوری اسلامی بسیار قوی ‌تر و ریشه‌ دارتر از آن است که با چنین حوادثی دست ‌خوش بحرانهای جدی شود.

وی تاکید کرد: مسئولان نیز در این وقایع به جای اینکه به فکر حذف و تغییر یکدیگر باشند، به رهبری و جایگاه رهبری توجه و اطاعت داشته باشند.

صدوقی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: آمریکا هر بار که برای مذاکره لبخندها تاکتیکی تحویل ایران داده، از قبل خنجرش را پشت سر خود آماده کرده است.

وی همچنین با اشاره به توطئه های هر باره غرب در زمینه انرژی هسته ای اظهار داشت: کشور ایران هر بار شاهد توطئه‌های جدید غرب در زمینه انرژی هسته ‌ای است زیرا غرب می‌ خواهد هر بار با نیرنگ و فریب از اقدامات ایران در این زمینه جلوگیری کند و آنچه را که تاکنون با وجود همه مشکلات و قطع‌ نامه‌ ها به دست آورده را بگیرند.

صدوقی عنوان کرد: غرب و سردمداران قدرت از این وضعیت ایران احساس خطر شدیدی می‌ کنند و هر بار به فکر توطئه‌ ای جدید هستند که مسئولان باید نسبت به آن هوشیارانه عمل کنند.