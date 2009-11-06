برخی عوامل پاکستانی ریگی را به مناطق مرزی ایران هدایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری پس از خطبه های نماز جمعه شهرستان ساری در جمع خبرنگاران خبرگزاریها افزود: جلساتی با مقامات پاکستان داشته و به آنان تذکر دادیم و گفتیم که اسناد و شواهدی داریم که نشان می دهد سرویسهای امنیتی پاکستان با گروهک مالک ریگی در ارتباط هستند و آنان را حمایت و پشتیبانی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: در سفر اخیر مقامات ایران به پاکستان از مسئولان امنیتی نظامی پاکستان خواستیم تا از هیچ اقدامی برای همکاری با ایران جهت تحویل گروهک ریگی دست برندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه اخبار نگران کننده ای شنیده شده که عوامل خودسری از طریق کشور پاکستان قصد دارد گروهک ریگی را از طریق کویته پاکستان به مناطق مرزی ایران هدایت کنند، تصریح کرد: دولت و مجلس ایران از دولت دوست و برادر پاکستان مصرانه می خواهد برای دستگیری گروهک ریگی با دولت ایران همکاری کند در غیر این صورت کشور ایران اقدامات بعدی را برای حفظ منافع ملی کشورش در نظر خواهد گرفت.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش درگیریها و اغتشاشات را به صلاح نظام و ملت ندانست و افزود: ملت ایران به یاوه گویان و اغتشاشگران اجازه قانون شکنی نخواهد داد و با این توطئه ها برخورد می کند.

وی با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی 13 آبان افزود: دانشجویان و دانش آموزان پیرو خط امام و رهبری در راهپیمایی پرشور خود نشان دادند که افکار عمومی نسبت به رفتارهای غلط و غیرقانونی آقایان بی اعتنا شده و حضور اندک اغتشاشگران تاثیری بر عقاید و ارزش های آنان نخواهد گذاشت.

سروری تاکید کرد: عوامل اغتشاشگر قبل از اینکه در دادگاه قضایی محکوم شوند باید در دادگاه عمومی و در بین انظار محکوم شوند تا ارزشهای انقلاب و امام و رهبری حفظ و پایدار بماند.

وی در ادامه با تاکید بر حفظ امنیت و وحدت ملی توسط گروه های مختلف سیاسی در جامعه افزود: ادامه روند درگیری و تفرقه در جامعه سبب ایجاد آسیب در وحدت ملی، امنیت ملی و منافع ملی کشور خواهد شد.

سروری برای سخنرانی در جمع اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان به مازندران سفر کرده است.