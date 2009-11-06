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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

تکرار / حسینی عنوان کرد:

موفقیت هدفمندی یارانه ها در گرو نظارت مجلس و انعطاف دولت

موفقیت هدفمندی یارانه ها در گرو نظارت مجلس و انعطاف دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه موفقیت اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها در گرو نظارت مجلس و انعطاف دولت است، گفت: استرداد این لایحه آخرین راهکار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها بزرگترین طرح اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: دولت تلاش و نمایندگان مجلس هم اهتمام می کنند تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای که هم نظارت مجلس و هم انعطاف دولت را در بر داشته باشد تصویب و در اجرا با موفقیت همراه شود. 

وی با بیان اینکه در صورت تحقق این امر استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها موضوعیت ندارد و همان گونه که اعلام شده استرداد این لایحه به عنوان آخرین راهکار است، گفت: دولت، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس تلاش و اهتمام دارند که این لایحه به قانون تبدیل شود و دولت همان را اجرا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه همانگونه که رییس جمهوری گفته بیش از 90 درصد تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام شده و امیدواریم در مورد چند درصد باقی مانده به تفاهم برسیم، افزود: بدیهی است که مجلس و دولت با حساسیت کامل و بیشترین دقت این لایحه را دنبال می کنند.

حسینی با بیان اینکه دولت و مجلس در این نقطه اشتراک نظر دارند که اجرای طرح هدفمندی به نفع کشور است، عنوان کرد: دولت بر این نظر است که برای اجرای درست لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیازمند اختیارات مناسب و انعطاف لازم است.

وی تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور از مجلس خواسته اند در خصوص تعیین ساز و کارهای مالی هماهنگی و همکاری لازم را با دولت داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ما نظارت مجلس را می پذیریم، افزود: امیدواریم دولت و مجلس در خصوص موضوع نظارت و انعطاف به نقطه مشترک برسند و مطمئنیم مجلس نیز به این نکته اهتمام دارد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: همه تلاشها در دولت و مجلس در این روزها بر این موضوع متمرکز است که سازوکاری مناسب که هم نظارت مجلس و هم انعطاف را برای دولت در بر داشته باشد طراحی شود.

کد مطلب 977950

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