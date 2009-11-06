تقوایی و مهرجویی در نشست تعامل بین ادبیات و سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چاپ دوم کتاب "چهار چهارشنبه و یک کلاه گیس" بهاره رهنما، نشست تعامل بین ادبیات و سینما روز شنبه 16 آبان با سخنرانی کامبوزیا پرتوی، نغمه ثمینی و جواد طوسی از ساعت 16 تا 18 در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. در این نشست هنرمندانی چون داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی نیز حضور خواهند داشت.

رهنما این روزها نمایش "هاملت با سالاد فصل" نوشته اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان در کنار بهروز بقایی، فرزانه کابلی، فردوس کاویانی، رضا فیاضی و ایوب آقاخانی به ایفای نقش می‌پردازد. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، فرهاد آئیش، محمد متوسلانی، حسین یاریار، مهدی میامی، عطاء‌الله کوپال، صدرالدین شجره و... از این نمایش دیدن کرده‌اند.