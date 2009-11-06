ماهیت استکبار باید برای تمامی مردم دنیا معنا شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: ماهیت استکبار سالهاست که برای ملت انقلابی ایران روشن است ولی آنچه که در این میان مهم است اینکه باید تلاش کنیم تا افکار عمومی دنیا را نسبت به ماهیت قدرتهای استکباری در جهان آگاه سازیم.

وی با تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: حضور مردم استان در این راهپیمایی چشمگیر بود و جا دارد از مسئولان استان و به خصوص سازمان آموزش و پرورش، والدین و سایر اقشار مردم تشکر کنیم.

آیت الله علما از عدم پوشش مناسب راهپیمایی روز 13 آبان توسط برخی رسانه های عربی و غیرعربی و حتی تلاش برای وارونه جلوه دادن حقایق این روز انتقاد کرد و رویه آنها را مغرضانه خواند.

وی به رفتار دوگانه رئیس جمهور آمریکا و دولت متبوعش در قبال کشورمان اشاره کرد و گفت: از طرفی رئیس جمهور آمریکا در نوروز پیام تبریک به ایران می دهد و همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند بارها پیامهای کتبی و شفاهی به مسوولین نظام می دهند اما از طرفی همین چندی پیش 55 میلیون دلار از سوی کنگره برای جنگ نرم در ایران اختصاص می یابد.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: مردم ما آگاهند و نسل جوان امروز ما خوب می داند که پشت این بازی آمریکایی ها چه اهدافی نهفته است برای همین هوشیاری کامل دارند.

آیت الله علما در ادامه به روز ملی کیفیت اشاره کرد و گفت: باید تلاش شود که به جای زرق و برق های کاذب و مشتری جذب کن به ارتقای کار و کالاهایمان بپردازیم.

وی افزود: مهم این است که در بخشی از کارها و تولیداتمان بر اساس ارزشها و صداقت، تجدید نظر نمائیم.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به آغاز بکار پنجمین نمایشگاه کتاب کشور در کرمانشاه، این کار را اقدامی ارزنده توصیف کرد و از شهروندان خواست تا برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان به این نمایشگاه سری بزنند.

آیت الله علما با متنوع خواندن کتابهایی که در این نمایشگاه عرضه شده و منطبق با هر سلیقه ای نیز می باشد، ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری چنین نمایشگاهی، آن را اقدامی در راستای فرهنگ عمومی استان توصیف کرد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه انسانها را به دوری گزینی از وسواس شیطانی توصیه و خاطر نشان کرد: بدترین دشمنان انسان همان هوی و هوس های او می باشد که باید با تذکر ، بیداری و آمادگی دائمی با آن مبارزه نمائیم.