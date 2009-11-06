به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، اعضای تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 3 (به وقت محلی) امروز (جمعه) عازم لاگوس می‎شود تا در آخرین روز اقامتش در نیجریه در این شهر مستقر باشند.

این تیم ساعت 3 بامداد روز شنبه شهر لاگوس را به مقصد دوحه قطر ترک می‌کند. طبق برنامه تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 21:30 روز شنبه وارد دوحه شده و پس از چند ساعت توقف عازم تهران می‌شود. طبق برنامه اعضای تیم فوتبال نوجوانان ایران حدود ساعت 2:30 بامداد یکشنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می‎شوند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پنجشنبه شب با شکست یک بر 2 مقابل اروگوئه از صعود به جمع 8 تیم برتر سیزدهمین دوره رقابت‌های جام جهانی بازماند و از دور بازی‎‌ها حذف شد.