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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از نیجریه/

تیم فوتبال نوجوانان بامداد یکشنبه به ایران باز می‌گردد

تیم فوتبال نوجوانان بامداد یکشنبه به ایران باز می‌گردد

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان به دنبال ناکامی از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی نیجریه بامداد یکشنبه از طریق قطر وارد کشورمان می‎شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، اعضای تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 3 (به وقت محلی) امروز (جمعه) عازم لاگوس می‎شود تا در آخرین روز اقامتش در نیجریه در این شهر مستقر باشند.

این تیم ساعت 3 بامداد روز شنبه شهر لاگوس را به مقصد دوحه قطر ترک می‌کند. طبق برنامه تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 21:30 روز شنبه وارد دوحه شده و پس از چند ساعت توقف عازم تهران می‌شود. طبق برنامه اعضای تیم فوتبال نوجوانان ایران حدود ساعت 2:30 بامداد یکشنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می‎شوند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پنجشنبه شب با شکست یک بر 2 مقابل اروگوئه از صعود به جمع 8 تیم برتر سیزدهمین دوره رقابت‌های جام جهانی بازماند و از دور بازی‎‌ها حذف شد.

کد مطلب 977953

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