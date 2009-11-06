برای حفظ منافع خود در افغانستان می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندرس فوگ راسموسن" گفت: جامعه بین الملل توافقنامه جدیدی را با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان امضا خواهد کرد اما دولت جدید باید اعتبار و مشروعیت خود را ثابت کند.

وی افزود که طبق گفته وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس بین المللی سال آینده درباره طرح ابتکاری دولت انگلیس، فرانسه و آلمان در مورد وضعیت افغانستان گفتگو خواهد شد و این نشست به عنوان قدمی آشکار و واضح در جهت برقراری امنیت در این کشور جنگ زده است.

راسموسن گفت: چنین جلسه ای به معنی ایجاد فرصتی مناسب برای ارتباط های بیشتر میان جامعه بین الملل و دولت افغانستان است.

دبیر کل ناتو تاکید کرد که در وهله اول برای برقراری امنیت در افغانسان و برای حفظ منافع خود در این کشور باقی می مانیم. اگر ما افغانستان را رها کنیم این کشور به پناهگاهی برای تروریست ها تبدیل خواهد شد.

راسموسن افزود: دولت جدید افغانستان باید نشان دهد که یک شریک مهم و باارزش برای جامعه بین الملل و غرب است.

وی تصریح کرد: ما باید مطمئن شویم که دولت جدید افغانستان دارای اعتبار لازم است و خدمات اساسی و اولیه را در اختیار مردم خود قرار می دهد.

راسموسن گفت: ماموریت ما زمانی پایان می یابد که مردم افغانستان قادر به برقراری امنیت و حفاظت از کشور خود در برابر حملات طالبان باشند.

وی همچنین از پیشنهاد ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان برای اعزام نظامیان بیشتر به این کشور جنگ زده حمایت کرد.

مک کریستال برای اولین بار پیشنهاد اعزام 40 هزار نظامی جدید آمریکایی را به افغانستان داد، اما پس از مدتی کوتاه درخواست خود را تغییر داده و خواستار اعزام 45 هزار نظامی جدید به این کشور شد که این پیشنهاد با اعتراض گسترده برخی از سناتورها و افزایش فشارها بر "باراک اوباما" مواجه شد، اما فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان در برابر این فشارها ساکت ننشست و اخیرا از درخواست اعزام 60 هزار نیروی امنیتی بیشتر به این کشور خبر داده است.