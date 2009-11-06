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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

دری نجف آبادی:

آمریکا به دنبال نفاق در منطقه است

آمریکا به دنبال نفاق در منطقه است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: آمریکا به دنبال نفاق در منطقه است و ما باید به دنبال وحدت بیشتر باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک افزود: استکبار از هر زمانی برای پباده کردن اهداف سلطه طلبانه خود است و اکنون نیز با همین مقاصد به منطقه آمده است.

نماینده لی فقیه با بیان اینکه بیانات رهبری فصل الخطاب مسائل مهم کشوری است، خاطر نشان کرد: در این زمانه که دشمن از هر فرصتی برای فنوذ و برهم زدن وحدت ما وارد می شود ضروری است با فصل الخطاب قرار دادن بیانات رهبری به دنبال ایجاد آرامش در جامعه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت های اسلامی هوشیارند، افزود: آنان در تمام عرصه ها نشان داده اند که حاضر به تسلیم در برابر خواسته های ناحق زور گویان نیستند و این برخی دولتهای جهان اسلام هستند که باید بیدارترو هوشیارتر باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 13 آبان گفت: مردم می دانند و خداجو و همیشه در صحنه هستند و به ویژه مردم استان مرکزی و دانش آموزان و دانشجویان، بار دیگر با حضور یکپارچه خود حماسه آفریدند.

 

کد مطلب 977957

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