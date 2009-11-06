دولت و مجلس برای طرح هدفمند کردن یارانه ها به همدلی برسند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده امروز در خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها مورد تائید همه کارشناسان است ولی اجرای آن همدلی، هماهنگی و تقاهم بین دولت و مجلس شورای اسلامی را طلب می کند.

وی افزود: متاسفانه چند روز قبل خود رئیس جمهور برای تفاهم با نمایندگان به محل مجلس شورای اسلامی رفت ولی تفاهم و همدلی حاصل نشد به همین دلیل انتظار داریم این دو نهاد هر چه سریع تر به تفاهم لازم برسد و هر آنچه را که به صلاح مردم را اجرایی کنند.

حسن زاده به وضعیت مساجد در اهواز اشاره کرد و عنوان کرد: خوشبختانه به لطف حوزه علمیه فعال و پویای اهواز همه مساجد این استان دارای امام جماعت هستند و نماز جماعت در آنها برگزاری می شود. ضمن اینکه تعداد غالب جمعیت نمازگزار در مساجد را جوانان تشکیل می دهند که هر دو موضوع جای خوشنودی دارد.

وی به وفات معاون امنیتی استاندار خوزستان در این هفته اشاره کرد و گفت: سردار یوسف آبادی چه در جنگ و چه بعد از آن زحمات فراوانی را برای استقرار امنیت در کشور و استان متحمل شد که از خداوند مغفرت و غفران را برای وی خواهانیم.

خطیب نماز جمعه اهواز به مشکل شدن امر ازدواج برای جوانان اشاره کرد و گفت: دولت و همه نهاد های مسئول باید برای حل این مشکلات بیشتر تلاش کنند چرا که بالا رفتن سن ازدواج در کشور در بین جوانان بسیار نگران کننده است.