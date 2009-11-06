نیروهای امنیتی اقدامات خرابکارانه در مرزها را کوبنده و انقلابی پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، حجت الاسلام احمد مودب در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: نیروهای امنیتی با فرد یا گروهی که با استکبار و دشمنان پیوند ایجاد کرده و به مبارزه خرابکارانه و جهت دار دست می‌ زند، به صورت قاطعانه،‌ ضربتی و انقلابی برخورد کند.

وی با اشاره به برخی اقدامات خرابکارانه در مرزها عنوان کرد: این مزدوران استکبار بدانند که برخورد قاطعانه و ضربتی با اینها برای ایران کاری ندارد.

مودب بیان داشت: اسلام دینی است که اهرم ‌های نگهدارنده و حفاظتی خود را در درونش تعبیه کرده است که نماز، روزه، حج و ... از جمله اینها است.

وی افزود: یکی از اقدامات کسانی که می‌ خواهند این ملت را از مسیر خود که در راس آن فقیه برجسته‌ ای همچون رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارند جدا کنند، آوردن یک فقیه دیگر است و بدانند که در این صورت چنان منفور ملت و خانه‌ نشین می‌شوند که جز ضد انقلاب کس دیگری از آنها حرف نمی ‌زند زیرا اگر این ملت قطعه قطعه هم بشوند دست از مسیر دین و ولایت برنمی ‌دارد.

امام جمعه موقت طبس در ادامه با اشاره به سنت حج عنوان کرد: در جهان اسلام، همایشی هماهنگ‌ تر از حج وجود ندارد.

وی حج را نمایشی دانست که در سادگی، اخلاص و طرد شیاطین بی‌ نظیر و نماد وحدت و یکرنگی است که هیچ‌ گاه سیاست نمی‌ تواند در آن دخالت کند.

مودب بیان داشت: گاهی وهابی ‌های خبیث می ‌خواهند اعلام برائت از کفر و شرک که روح حج است را بگیرند اما اعلام برائت از مشرکان با حجی که تماما گشتن حول محور توحید و شرک‌ زدایی است، هیچ‌ گونه منافاتی ندارد.

وی همچنین با اشاره به استمرار روند مشکلات ایجاد شده پس از انتخابات در برخی شهرها عنوان کرد: افرادی که با جهت ‌دهی و تطمیع در گوشه و کنار پیدا شده و اختشاش و خرابکاری می ‌کنند، بدانند که ملت آنها را سرجایشان می‌ نشانند.

مودب خاطرنشان کرد: برخی افراد باید هرچه زودتر راهشان را با صراحت تمام از دشمنان، استکبار جهانی و ضد انقلاب جدا کنند که شاید به این واسطه مورد بخشش ملت ایران قرار بگیرند.