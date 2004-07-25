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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۴۷

مدير عامل سازمان تاكسيراني به رانندگان تاكسي هشدار داد:

500 مامور كنترل نامحسوس تخلفات رانندگان تاكسي را گزارش مي دهند

مدير عامل سازمان تاكسيراني از حضور 500 مامور كنترل نامحسوس از فردا در سطح شهر به منظور گزارش تخلفات رانندگان تاكسي به سازمان تاكسيراني خبر داد و گفت: اين ماموران از نيروهاي مردمي شامل سپاه پاسداران ، نيروي انتظامي ، خانواده معظم شهدا و تعدادي نيز از خواهران بسيجي هستند كه با حضور در سطح شهر ،شماره پلاك رانندگان متخلف تاكسي را يادداشت كرده و به سازمان تاكسيراني گزارش مي دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سيد جمال هاشمي عرب در مراسم ساماندهي گشت هاي بازرسي سازمان تاكسيراني در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين ماموران داراي كارت شناسايي و حكم ماموريت از سازمان تاكسيراني بوده و به عنوان بازوان اطلاعات  سازمان تاكسيراني رابط ميان سازمان تاكسيراني ، رانندگان و مسافران در سطح شهر خواهند بود.

وي با بيان اينكه ماموران نامحسوس به هيچ وجه حق توقيف تاكسي و يا دريافت مدارك از رانندگان متخلف سازمان تاكسيراني را نخواهند داشت تصريح كرد: تنها گشت هاي محسوس سازمان تاكسيراني كه به صورت سيار در سطح شهر در حال گردش هستند مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تاكسي را توقيف و يا نسبت به دريافت مدارك رانندگان متخلف اقدام كنند.

هاشمي عرب تصريح كرد: در آينده نزديك تعداد ماموران كنترل نامحسوس به هزار نفر در سطح شهر خواهد رسيد.

همچنين هاشمي عرب در ادامه به حضور 4 دستگاه امداد تاكسي براي تعمير خرابي هاي احتمالي تاكسي ها در سطح شهر اشاره كرد و تصريح كرد: اين تعداد خودروهاي امدادي مجهز به همه وسايل يدكي اورژانس و يك مهندس تعميرات هستند كه در 4 منطقه تهران حضور داشته و رانندگان تاكسي مي توانند در صورت بروز نقص در تاكسي  خود با شماره تلفن 12-8410011 تماس گرفته تا در اولين فرصت نزديك ترين خودروي امدادي به محل اعزام و نسبت به رفع نقص اقدامات لازم صورت گيرد.

 

کد مطلب 97796

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