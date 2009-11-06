نفت محمودآباد در لیگ برتر والیبال بانوان کشور قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت والیبال مازندران ظهر جمعه به خبرنگاران در حاشیه این مسابقات گفت: تیم نفت محمودآباد در آغاز هفته نخست مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاههای کشور در ماهشهر تیم پتروشیمی بندرامام را در خانه اش با نتیجه 3بر صفر شکست داد.

معصومه قلی زاده افزود: تیم نفت در این دیدار با نتایج ( 25 بر 19 ) ، ( 25 بر 21 ) و ( 25 بر 12 ) میزبان خود را مغلوب کرد.

وی تصریح کرد: تیم نفت در این دیدار خوب و کوبنده ظاهر شد وخود را به عنوان یک تیم مدعی قهرمانی لیگ نشان داد.

رئیس هیئت والیبال مازندران اضافه کرد: تیم نفت برای حضوری قوی تر در لیگ برتر ، در این فصل شش ملی پوش والیبال بانوان کشوررا به خدمت گرفته و از آنان در بازیهای لیگ بهره می برد.

قلی زاده با بیان اینکه تیم نفت محمودآباد در این فصل از وجود حمیرا بندگانیان به عنوان سرمربی سرشناس والیبال کشور نیز سود می برد، ادامه داد: در این تیم زهرا جعفری به عنوان مربی و مژگان نصیری بدن ساز در کنار کادرفنی این تیم هستند.

وی با بیان اینکه لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور در فصل جاری با حضور 12 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود، خاطرنشان کرد: امسال تیم های خوبی از لیگ برتر بانوان استقبال کردند.

قلی زاده یادآورشد: تیم نفت محمودآباد درهفته نخست این مسابقات جمعه هفته آینده در محمودآباد میزبان تیم گازتهران است.

تیم نفت محمودآباد به عنوان تنها نماینده مازندران در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور حضور دارد.

