دشمن با شعار پیروی از امام وارد جنگ با ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حمید روحانی روز جمعه در سخرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار داشت: در طول تاریخ هیمشه بین حق و باطل و تفکر الهی و شیطانی جنگ و تضاد بوده است و لشکر شیطانی همیشه تلاش کرده که ملتها را از راه حق دور و منحرف کند.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که طرفداران باطل همواره قصد داشته باشند ملت ها را با زر و زور یا به صورت مستقیم از راه خدا دور سازند بلکه گاهی مشاهده می کنیم آنها را از راه دیگری مثلا با نام دین، آزادی، دموکراسی خواهی و مردمسالاری دینی مردم را به راه های منحرف دعوت می کنند.

روحانی عنوان کرد: وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد و اسلام در همه جای دنیا رو به گسترش نهاد کارشناسان غربی به صورت رسمی اعلام کردند که جهان آینده غرب متعلق به اسلام است و باید هر چه سریع تر جلوی پیشروی اسلام گرفته شود به همین دلیل جهانخواران دنیا و در راس آنها آمریکا که با این اتفاق منافع خود را در خطر می دیدند وارد مبازره با اسلام و اسلام خواهی شدند.

وی اضافه کرد: آنها راه های مختلفی را برای شکست اسلام آزمایش کردند از مبارزه و تحریم گرفته تا تاسیس و ایجاد گروهک هایی همانند القاعده و طالبان؛ ولی از هیچ یک از این کارها سودی نبردند و اسلام به سرعت در حال گسترش بود که نمونه آن را می توان شکستهای متوالی اسرائیل به عنوان یکی از ریشه های باطل و استعمار از گروه های اسلامی حزب الله و حماس در سال های اخیر مشاهده کرد.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر گفت: امروز آمریکا برای مقابله با ایران تغییر روش و تاکتیک داده و با شعار پیروی از خط امام خمینی(ره) وارد جنگ نوینی با ملت و کشور ایران شده است.

وی افزود: کسانیکه تا دیروز با قلم فرسایی و در روزنامه های خود به صورت علنی از اندیشه های امام انتقاد می کردند و می گفتند باید این اندیشه ها و تفکر را به موزه تاریخ سپرد و باید دست دوستی به سمت آمریکا دراز کرد امروز دیگر از علیه اندیشه های امام سخنی نمی گویند و این واقعا تعجب آمیز است.

روحانی تاکید کرد: خوشبختانه ملت ایران نشان داده اند که ملت آگاهی هستند و هیچ وقت فریب اینگونه مظلوم نمایی ها را نمی خورند چرا که امروز بعضی ها می خواهند با شعار پیروی از خط امام، آمریکا را بر کشور حاکم کنند، می خواهند با شعار ایرانی خواهی ایمان را از ملت ایران بگیرند و با اتکا به رنگ سبز قصد دارند سبزی جامعه را بگیرند.

وی تصریح کرد: تا وقتی که سلاح ایمان در دست این مردم است هیچ قدرتی نمی تواند بر آنها چیره و مسلط شود چرا که سلاح ایمان از سلاح اتمی هم قوی تر است و اینگونه توطئه ها به زودی به شکست منجر خواهد شد.