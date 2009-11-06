شجریان به یاد استاد مشکاتیان در نیشابور می خواند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمدرضا شجریان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در آرامگاه عطارنیشابور افزود : آوازی در رثای استاد مشکاتیان را در حال آماده‌سازی دارم تا آن را در نیشابور برای مردم فرهیخته آن اجرا کنم.

وی تصریح کرد: من و پرویز رابطه دوستانه نزدیکی با هم داشتیم تا جایی که همدیگر را به اسم کوچک صدا می‌زدیم و بین ما احساسی چون پدر و پسر حاکم بود.

شجریان درباره داماد فقیدش خاطرنشان کرد: پرویز زود از میان ما رفت کرد و این امر مسئولیت ما را در قبال دو دسته گل به یادگار مانده از او سنگین تر کرده است.

استاد پرویز مشکاتیان در تاریخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۸۸ در منزلش در تهران و در سن ۵۴ سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

فرزندان مشکاتیان نوه های استاد محمدرضا شجریان هستند.

