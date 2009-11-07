توطئه های 14 مارس صلابت وحدت مخالفین را افزایش داده است

"عباس حسین هاشم" عضو جریان ملی گرای آزاد به رهبری میشل عون در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: بعد از آنکه میشل عون فرهنگ تفاهم را در چارچوب احترام متقابل در احترام به حاکمیت کشورها و پایبندی به آزادی و رهایی از چارچوب های مذهبی وجناح بندی هایی که نوک پیکان استعمارگران در هر کشوری محسوب می شود ، به وجود آورد امروز مورد هجمه وسیع گروه 14 مارس قرار گرفته است.

عضو شیعه فراکسیون میشل عون در ادامه توضیح علل وقوع این هجمه افزود : زمانی که گروه 14 مارس با وجود هزینه کردن بیش از یک میلیارد دلار در تحقق اهداف خود ناکام ماند امروز سعی دارد با اغوای برخی از اعضای ائتلاف اقلیت راه سرنگونی میشل عون را از این طریق فراهم سازند.

آنها بعد از آنکه از طریق مادیات نتوانستند این اغواگری خود را عملی سازند سعی دارند از راه فتنه انگیزی طرح ملی فراگیر را به شکست بکشانند.

او در توضیح این مسئله افزود : گروه 14 مارس امروز با برخی از طرف های حاضر در اکثریت وارد مذاکره شده وتلاش می کنند به آنها رشوه های سیاسی مختلفی بدهند ، این رشوه ها با اعطای برخی امتیازات به برخی از گروه های مذهبی خاص گرفته تا درج مسائل در بیانیه تشکیل کابینه که اصولا با طرح های انتخاباتی 14 مارس در تضاد است پیش می رود ، تا از این طریق میشل عون وابتکارش در صحنه سیاسی لبنان به انزوا کشیده شود.

این عضو مجلس لبنان در رابطه با واکنش گروه 8 مارس نسبت به این اقدام هم گفت : تصور می کنم که توطئه های 14 مارس باعث افزایش صلابت ما در حفظ وحدت وانسجاممان شده است تا بدین شکل از اندیشه ای که در چارچوب نتیجه انتخابات لبنان متبلور شد حفظ و صیانت کند.

