منافع رژیم اسرائیل و آمریکا در ماندن ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تشکیلات خودگردان فلسین روز پنجشنبه اظهار داشت که هرگز در انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان نامزد نخواهد شد اما مقامات رژیم صهیونیستی هیچ واکنش رسمی را نسبت به این اقدام از خود نشان ندادند.

"یاسر عبد ربه" دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ابو مازن درجریان نشست کمیته اجرایی ساف بر مخالفت خود برای نامزدی انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد.

همچنین"دنی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات ابومازن گفت: ما در امور داخلی فلسطین مداخله نمی کنیم.

در همین حال یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم ابومازن را به عنوان یک شریک مهم در فرآیند سازش می شناسد.

این منبع آگاه که خواست تا نام وی فاش نشود، افزود: به نفع اسرائیل است تا ابومازن همچنان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین باقی بماند.

درهمین حال روزنامه هآرتص در گزارشی نوشت که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی یک روز قبل از اعلام نامزد نشدن ابومازن درانتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان با وی تماس تلفنی داشت و تمام تلاش خود را برای منصرف کردن ابومازن از این تصمیم انجام داد.

پرز در این گفتگو به ابومازن گفت: اگر شما قدرت را رها کنید، فلسطینی ها فرصت تشکیل یک دولت مستقل را از دست می دهند و موقعیت خاورمیانه بدتر خواهد شد.

از سوی دیگر با نگاهی به برخی اظهارات پیشین "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل به دو سال زمان نیاز دارد و این در حالی است که یک سال آن رو به پایان است و تاکنون حتی پیشرفت کوچکی در آن حاصل نشده می توان دریافت که اوباما یا برنده جایزه صلح نوبل 2009 تفاوتی با دیگر رؤسای پیشین این کشور ندارد و شاید تنها روش حمایت وی از صهیونیست ها متفاوت باشد.

همچنین دولت اوباما با ناکامی در تلاشهای خود برای توقف شهرک سازی و شکست در تحت فشار قرار دادن مقامات رژیم صهیونیستی در حال حاضر به این نتیجه رسیده که باید در بسیاری از موارد از جمله توقف شهرک سازی فشار بر مقامات این رژیم را کنار گذاشته و با کابینه نتانیاهو همکاری کرد.

چنین شرایطی اقتضا می کند که تشکیلات خودگردان فلسطین بی فایده بودن مذاکره با مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا و استراتژی گروه های مبارز فلسطینی مبنی بر اینکه مقاومت تنها گزینه آزادسازی اراضی اشغالی و احیای حقوق مشروع ملت فلسطین است، دریابد.

در نهایت می توان گفت درحالی که دولت اوباما در تلاشهای خود برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس ناکام مانده است، ابومازن با نشان دادن عدم تمایل خود نسبت به کاندیدا نشدن در انتخابات آینده ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در تلاش برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده و مقامات این رژیم برای توقف کامل شهرک سازی است.