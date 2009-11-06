رهبری تکلیف همه را در خصوص رابطه با آمریکا مشخص کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله رضا استادی در خطبه‌های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اقامه شد، تعیین سیاست‌های کلی نظام را فقط جزو اختیارات رهبری عنوان کرد و گفت: در مواردی که مربوط به سیاست‌های کلی نظام است تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف با مقام معظم رهبری است و دیگران باید به دستور رهبری عمل کرده و دولت و مجلس در این زمینه نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند.



وی با اشاره به وجود سخنانی از دوست و دشمن در کشور مبنی بر رابطه با آمریکا تصریح کرد: نظر مقام معظم رهبری نظر قاطع همگان است و در خصوص رابطه با آمریکا نیز ایشان با بیان مواضع به صورت شفاف تکلیف همه را روشن کرده و فرمودند تا زمانی که کسانی مثل آمریکا در رفتار خود علیه جمهوری اسلامی تغییر ایجاد نکند امکان ندارد ملت و دولت ایران به سوی آنان دست دوستی دراز کند.



خطیب جمعه قم در ادامه حضور مردم در راهپیمایی 13 آبان را پرشکوه ارزیابی کرد و گفت: راهپیمایی خوبی برگزار شد و نقشه‌های دشمن با حضور پرشکوه مردم خنثی گردید.



آیت‌الله استادی در ادامه به برگزاری هیجدهمین اجلاسیه سراسری نماز اشاره کرد و گفت: نماز موجب از بین رفتن فحشا و فساد می‌شود پس همگان باید به موضوع نماز اهمیت داده و در برنامه‌ریزی‌های خود به نماز توجه اساسی داشته باشیم.



وی بر ترویج فرهنگ نماز میان جوانان تأکید کرد و گفت: فرهنگ نماز باید در جامعه گسترش یابد تا موجب رشد و شکوفایی جوانان گردد.



طرح حرم تا جمکران به شکل اسلامی طراحی شود



امام جمعه قم در ادامه به طرح حرم تا جمکران اشاره کرد و گفت: تمامی مردم و علما به فکر آبادانی قم بوده و خواستار احداث خیابانی در قم مانند بین الحرمین هستند. شهردار و مسئولین قم باید این خیابان را به گونه‌ای اسلامی طراحی کنند که نظیر دیگر خیابان‌های قم نباشد.



وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه و قداست قم و وجود برخی خیابان‌ها در این شهر که در شأن جمهوری اسلامی نیست از مسئولین خواست تا در احداث این خیابان توجه داشته باشند که این مکان با احداث پاساژهایی تبدیل به محل فسق و فجور نشود.