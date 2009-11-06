نخستین پرواز حجاج استان یزد به سمت مدینه منوره انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس اداره حج و زیارت استان یزد ظهر جمعه در مراسم بدرقه نخستین کاروان اعزامی حجاج استان یزد در فرودگاه شهید صدوقی این شهر اظهار داشت: امسال هزار و 637 نفر از استان یزد به حج تمتع و سرزمین وحی مشرف می ‌شوند.

محمود اسدزاده افزود: برای حج تمتع امسال دو هزار و 202 نفر در استان یزد ثبت ‌نام شده بودند که از این تعداد هزار و 637 زائر و 141 نفر از عوامل همراه کاروان به حج مشرف می ‌شوند که با این حساب 568 نفر به دلایل مختلف از اعزام به این سفر معنوی انصراف داده اند.

وی افزود: این تعداد زائر همچون سال ‌های گذشته در قالب 12 کاروان به حج تمتع مشرف خواهند شد.

اسدزاده خاطرنشان کرد: امسال نخستین پرواز زائران حج تمتع از استان یزد در تاریخ 15 آبان ‌ماه انجام می ‌شود که در این تاریخ دو پرواز 310 نفره عازم کشور عربستان خواهد شد.

وی یادآور شد: امسال همچنین در طول سفر سه روز کاهش وجود دارد و میزان حضور زائران در کشور عربستان از 30 و 31 روز به 27 روز رسیده است که 20 تا 22 روز از روزهای اقامت در مکه مکرمه خواهد بود و حجاج بقیه روزها را نیز در مدینه منوره اقامت خواهند کرد.

اسدزاده علت این کاهش را خروج سریع‌ تر حجاج از سرزمین عربستان اعلام کرد و افزود: بهتر است حجاج هرچه کمتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزای نوع A باشند.

وی در مورد افزایش مبلغ نیز عنوان کرد: افزایش هزینه‌ های حج در حد هفت هزار تومان بوده است که این رقم مربوط به هزینه قربانی است.

اسدزاده از حجاج خواست: در این سفر معنوی بیشترین وقت خود را صرف عبادت و مناجات کنند و در رفتار و منش خود معرفی کننده جامعه مسلمان ایرانی و معرف مذهب شیعه جعفری باشند.