ایران وضعیت خوبی در بحث گیاهان دارویی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجستان، غلامحسین شافعی ظهر جمعه در جشنواره انار در بجستان افزود: در یک محصول از تولید تا مرحله صادرات حلقه‌هایی جدای زیادی در کشور وجود دارد به طوری که هر بخش کار خود را جداگانه انجام می‌دهند و اطلاعات به یکدیگر نمی‌دهند.





نائب رییس اتاق بازگانی ایران خاطر نشان کرد: بازار مصرف دنیا به اراده ما نیست و بازار رقابتی دنیا به قدری سخت است که جایگزین‌های زیادی دارند و در مورد انار نیز این رویداد در حال وقوع است.





وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط ویژه آب و هوایی محصول و کشت انار را متمایزمی کند و همچنین در سال‌های گذشته در تولید میوه شاهد محصولاتی بودیم که کیفیت نداشتند اما در حال حاضر خانواده‌ها به مصرف محصولات ارگانیک روی آورده‌اند.