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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

ایران وضعیت خوبی در بحث گیاهان دارویی دارد

ایران وضعیت خوبی در بحث گیاهان دارویی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وضعیت گیاهان دارویی در ایران نسبت به سایر کشور ها وضعیت خوبی است ولی به خوبی از این نعمت استفاده نمی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بجستان، غلامحسین شافعی ظهر جمعه در جشنواره انار در بجستان افزود: در یک محصول از تولید تا مرحله صادرات حلقه‌هایی جدای زیادی در کشور وجود دارد به طوری که هر بخش کار خود را جداگانه انجام می‌دهند و اطلاعات به یکدیگر نمی‌دهند.

نائب رییس اتاق بازگانی ایران خاطر نشان کرد: بازار مصرف دنیا به اراده ما نیست و بازار رقابتی دنیا به قدری سخت است که جایگزین‌های زیادی دارند و در مورد انار نیز این رویداد در حال وقوع است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط ویژه آب و هوایی محصول و کشت انار را متمایزمی کند و همچنین در سال‌های گذشته در تولید میوه شاهد محصولاتی بودیم که کیفیت نداشتند اما در حال حاضر خانواده‌ها به مصرف محصولات ارگانیک روی آورده‌اند.

 

کد مطلب 977988

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