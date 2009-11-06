علت اصلی چالش های آمریکا هزینه های سنگین نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون تبلیغات منفی رسانه ای بیگانگان مبنی بر نظامی بودن فعالیت های هسته ای کشور، در جمع فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح خطاب به دشمنان شکست خورده در پروژه انقلاب مخملین بیان داشت: در حالیکه بحران مالی ناشی از هزینه های سنگین نظامی و تصمیمات غلط استکباری، کمر گروه مهمی از مردم آمریکا را شکسته است مشاوران و برخی نمایندگان کنگره آمریکا بکار توهم سازی پیرامون استراتژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران مشغول شده اند.

این عضو شورای عالی امنیت ملی کشور ضمن اعلام اینکه دولت آمریکا به این بهانه در صدد است هزینه های نظامی آمریکا را باز هم افزایش دهد خطاب به دولتمردان آن کشور تاکید کرد: فناوری هسته ای ایران صلح آمیز است و به هیچ وجه اهداف نظامی ندارد، سلاح های ایران برای دفاع از کشور و منافع ملی ملت ایران است و ما اقتدار ایران را قدرت و اقتدار منطق عقلانی و معنوی می دانیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه افزود: نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را انکار نمی کنیم لیکن تاکید داریم این اقتدار و نفوذ مربوط به منطق انسانی و الهی اسلام ناب و معنویت دینی است که از حقوق انسان،محرومین و مستضعفین دفاع می کند.

وی مهمترین راه حل مشکلات بزرگ جامعه در حال فروپاشی آمریکا را پایان دادن به جنگ، تجاوز و تغییر محورهای بودجه نظامی مردم آمریکا دانست و افزود: خیر ملت در آن است که نیروی جوانان و سرمایه ملی خود را برای نجات ملت آمریکا به کار گیرد.

سردار سرلشکر فیروزآبادی گفت: انقلاب اسلامی ایران، خیرخواه همه بشریت است که از جنگ و جنگ طلبی بیزار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار داشت: ملت ها بایستی به اندازه نیاز دفاعی خود برنامه ریزی کنند و جهت گیری اقدامات جهانی باید به سمت عدالت، سلامت و معنویت برای همه بشر باشد.