براون تهدید به خروج نیروهای انگلیسی از افغانستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، "گوردون براون" امروز در سخنانی که حکایت از تغییر استراتژی انگلیس در افغانستان داشت گفت : دیگر حاضر نیستم جان نیروهای انگلیسی را برای حمایت از یک رژیم فاسد به خطر بیاندازم.

وی در ادامه خطاب به "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان گفت : در صورتی که دولت افغانستان با فساد موجود در این کشور مبارزه نکند، نظامیان انگلیسی از آن خارج می شوند.

براون در حالی که سعی داشت تا نظر مردم انگلیس را به خود جلب کند گفت : حاضر نیستم زندگی مردان و زنان انگلیسی را به خاطر دولتی به خطر بیاندازم که هیچ اقدامی را در مقابله با فساد انجام نمی دهد.

در همین رابطه بر اساس آخرین نظر سنجی های انجام شده در انگلیس 57 درصد از مردم این کشور مخالف ادامه حضور نظامیان بریتانیایی در افغانستان هستند.

براون در ادامه با ذکر این جمله که نظامیان بریتانیایی برای دفاع از انگلیس به افغانستان رفته اند گفت : بزرگترین خطری که انگلیس را تهدید می کند از کوه های پاکستان و افغانستان نشات می گیرد بنابراین این نکته درست است که اولین خط دفاع از انگلیس همان جا باشد.

براون در حالی تهدید به خارج کردن نظامیان بریتانیایی از افغانستان می کند که به تازگی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) خواسته شده تا نظامیان بیشتری را به افغانستان اعزام کند.

علاوه بر آن انگلیس در سال جاری میلادی یکی از خونین ترین سالهای خود را در افغانستان پشت سر می گذارد.