این نویسنده و کارگردان تئاتر درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها به خبرنگار مهر گفت: این لایحه ایرادی بزرگ دارد. اول اینکه طبقات پایین اجتماع را صدقه بگیر بار میآورد و من با ایجاد چنین روحیهای در جامعه مخالفم. به جای این کار میتوان بودجه را در اختیار کارخانجات و مؤسسات قرار داد تا باعث اشتغالزایی شود.
صادقی افزود: قطع یارانهها باعث گرانی و تورم میشود و در داد و ستد فرهنگی هم نقش مخرب دارد، به عنوان یک شهروند با این لایحه مخالفم زیرا آیندهنگری در این لایحه وجود ندارد و تولید و کارآفرینی در آن مورد توجه قرار نگرفته است. این حرکت تأثیر روانی منفی در جامعه دارد.
وی تأکید کرد: لایحه هدفمند کردن یارانهها هیچ نقشی در تولید و توسعه هنر نخواهد داشت در حالیکه برای نهادهای فرهنگی و توسعه زیربنایی آن باید سرمایهگذاری کرد. به خصوص در شهری مثل تهران که با 12 میلیون نفر جمعیت و فارغ التحصیلان تئاتری و هنری سالنهایی نامناسب برای عرضه و تقاضا در اختیار داریم.
این کارشناس و منتقد تئاتر هدفمند کردن یارانهها را باعث بالا رفتن قیمت بلیتهای تئاتر دانست و خاطرنشان کرد: بهترین بازیگر تئاتر ما پنج میلیون تومان دستمزد دارد و این به خودی خود شرایط زندگی برای هنرمندان را سخت میکند. این راه حل عاقلانه، استراتژیک و بلند مدت نیست و مقطعی است.
قطبالدین صادقی حذف یارانهها را مانع رشد و توسعه هنر و ضربهای بزرگ به پیکر تئاتر دانست.
این نویسنده و کارگردان تئاتر درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها به خبرنگار مهر گفت: این لایحه ایرادی بزرگ دارد. اول اینکه طبقات پایین اجتماع را صدقه بگیر بار میآورد و من با ایجاد چنین روحیهای در جامعه مخالفم. به جای این کار میتوان بودجه را در اختیار کارخانجات و مؤسسات قرار داد تا باعث اشتغالزایی شود.
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