فعالان حوزه های دینی و قرآنی به طور معمول افرادی خاموش و به دور از هیاهو هستند که اغلب در سکوت، فعالیتهای مؤثر و ماندگاری دارند .

متأسفانه این گروه در طول حیات خود کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و خوش شانسهای این گروه هم تنها می‌توانند از برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر برخوردار شوند و دیگر هیچ. بقیه نیز در حاشیه زندگی و از دنیا می‌روند .

اینکه فعالان عرصه دین و قرآن خدمات معنوی بزرگی برای جامعه اسلامی دارند بر کسی پوشیده نیست، چنانچه این افراد به درستی شناخته و ارج نهاده شوند می توان از قابلیتها و توانائیهای آنها بهره های ارزشمندی برد.

اما شاهد هستیم که این گروه اغلب مورد کم توجهی و کم مهری قرار دارند و حتی پس از مرگ نیز مراسم تشییع و ترحیم آنها خلوت بوده، مسئولانی که در بسیاری مراسم شرکت داشته اند، دیده نمی شوند .

محمد مهدی فولادوند مترجم ارزشمند و برجسته قرآنی نیز در خلوت و غربت به خانه ابدی رفت .

بی تردید فعالان عرصه دین و قرآن ، ذخایر ارزشمند معنوی هستند که در زمان حیات می بایست قدر آنها را دانست و پس از مرگ مراسمی شایسته داشته باشند .

باید در جامعه اسلامی ایران، قدردان انسانهایی باشیم که عمر خود را صرف امور دینی و قرآنی و به عبارت بهتر معنویت کرده، اثرگذار بوده و با آثار خود همواره زنده و جاوید هستند.