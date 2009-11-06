نماز نجات بخش جامعه/رفع موانع حضور جوانان در مساجد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نماز برای اثبات عبودیت و بندگی خلق در برابر خالق در تمام ادیان الهی کم و بیش وجود دارد و بی شک نماز در دین مبین اسلامی کامل ترین نوع نمایاندن بندگی و خلوص است.

دنیای امروزی و زندگی ماشینی بشر در بسیاری از جوامع دین را به حاشیه رانده است و نماز که از دستورات دینی است مهجور واقع شده و این سخنی است که بزرگان دین در عصر حاضر به شدت بر جلوگیری از ادامه آن تاکید می کنند.

در این راستا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که پایه های تشکیل آن اسلامی است برای اشاعه فرهنگ نمازخوانی و معرفی ابعاد این فریضه الهی به خصوص برای نسل جوان برنامه ریزیهای متعددی کرده است.

یکی از پایگاهها و نهادهایی که برای اقامه نماز و ترویج عمومی کردن آن تلاش زیادی می کند ستاد اقامه نماز کشور است که تاکنون برنامه های متعددی در این زمینه اجرا کرده است.

یکی از برنامه ها که همه ساله به طور سراسری برگزار می شود اجلاس سراسری نماز است که هر سال تحت یک عنوان خاص با حضور مسئولان مربوط برگزار می شود.

هجدهمین دوره اجلاس سراسری نماز با عنوان "نماز، مسجد و جوانان" که با پیام مقام معظم رهبری صبح چهارشنبه در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) در جوار مسجد جمکران آغاز و عصر پنج‌شنبه با سخنان آیت الله سبحانی به پایان راه رسید.



در این اجلاس که با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نیروی مقاومت بسیج در قم بر گزار شد شخصیت‌هایی حوزوی و دانشگاهی و برخی مسئولان کشوری طی سخنانی بر ضرورت توجه به حضور جوانان در مساجد تأکید کردند.



همچنین در پیام مقام معظم رهبری آمده بود: سفارش اینجانب آن است که مسجد را نیز همچون دل‌های جوان، پاکیزه و پیراسته و لبریز از شور و انگیزه و نشاط کنید.



در ادامه این پیام که توسط حجت‌الاسلام سیدمحمد سعیدی قرائت شد، آمده : نامگذاری اجلاس امسال نماز به نام جوانان‌، کاری بسزا و برآمده از نگاه درست به این سرچشمه فیاض یاد و راز و نیاز است، دل و جان نیالوده‌ی جوان، آماده‌ترین کانونی است که این مشکات نور و حضور می‌تواند در آن گرمی و روشنی بپراکند و راه سلوک و عروج معنوی را در میان کژ راهه‌ها‌ نمایان سازد.



انتقاد آیت‌الله استادی از عدم حضور بزرگان در نماز جمعه



آیت‌الله رضا استادی طی سخنانی در این اجلاس از مسئولان خواست خود را موظف به شرکت درنماز جمعه بدانند و فقط دیگران را به شرکت در نمازجمعه دعوت نکنند ‌تا عامه مردم تصور نکنند که چهره‌های شناخته شده خود را موظف به شرکت در نماز جمعه نمی‌دانند.



وی تقید به نماز توسط بزرگان در جامعه را در توجه دیگران به ‌ویژه جوانان به این فریضه الهی موثر دانست و گفت: در غیر این صورت نصحیت کردن و تاکید برخواندن نماز چندان مفید نخواهد بود.



وی عامل مصائب و گرفتاری‌های بشر را حاکمیت ظلم و تاریکی عنوان کرد و گفت: فقط نماز می‌تواند نجات بخش انسان از این تاریکی و جهالت باشد و اگر نماز در جامعه خوانده شود ولی فساد نیز وجود داشته باشد، باید چنین نمازی مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد.



استادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کسانی که دست‌اندرکار مسئله نماز هستند اگر خود به نماز اهمیت ندهند، تبلیغ آنان بدون اثر خواهد بود.



امام جمعه قم در پایان تصریح کرد: پنجاه کتاب فقهی اهل تشیع و تسنن ما حاوی 15 هزار روایات در رابطه با نماز است و هر قدر که ثواب انجام این فریضه در اوج است، گناه ترک نماز همردیف کفر به خداست.



کمک گرفتن از هنر برای جذب جوانان به نماز و مسجد در صدر برنامه‌های ماست



حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این اجلاس گفت: کمک گرفتن از هنر برای جذب جوانان به نماز و مسجد در صدر برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.



وی اظهار داشت: بکارگیری هنر بیان، شیوه های جذب مخاطب، فن سخنوری، معماری زیبا، نظافت و دیگر هنرهای بصری و تصویری می‌تواند موجب جذب بیشتر جوانان به مساجد و نماز شود.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه کاغذ با نرخ دولتی در اختیار کتب با موضوع نماز قرار می‌گیرد، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون 121 عنوان کتاب در زمینه نماز چاپ و 24 هزار و 150 جلد کتاب نیز برای مراکز مختلف خریداری کرده است.



وی همچنین برگزاری 10 جشنواره هنرهای تجسمی، 23 نمایشگاه تجسمی در داخل کشور و یک نمایشگاه در کشور قطر با محوریت نماز، تولید 11 فیلم بلند و 33 فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن، چهار فیلمنامه با موضوع نماز در جشنواره نماز و نیایش از نگاه دوربین را جزو فعالیت‌هایی عنوان کرد که با حمایت وزارت ارشاد اجرا شده است.



توسعه حوزه‌های علمیه برای تأمین محتوای مساجد ضروری است



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه همایش، ورودی حوزه‌ها را تأمین کننده نیاز‌های جامعه ندانست و از شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه خواست تا اقدامات جدی جهت توسعه حوزه های علمیه در کنار مساجد انجام دهند.



حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی اظهار داشت: مساجد مهد رویش و پیروزی انقلاب اسلامی بوده و امروز پایگاه حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام و انقلاب است.



وی افزود: امام راحل(ره) بار دیگر مساجد را وارد عرصه زندگی مردم ساختند و با مدیریت الهی خود، زمینه رشد معنویات و فضایل اخلاقی را در نسل جوان فراهم آوردند.



سخنران این همایش با بیان اینکه نسل جوان، اهمیت فوق العاده‌ای‌ برای هر جامعه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید الهی و ولایت مدار باشد و دولت نیز می‌داند که باید توجه بیشتری به محوریت مسجد و استقرار روحانی در مناطق محروم داشته باشد.



عدم مدیریت دقیق از علل خالی بودن برخی مساجد است

دکتر خاموشی با بیان اینکه محوریت مساجد محله و مدارس در برنامه توسعه پنجم مورد توجه قرار گرفته یادآور شد: مدارس باید با مساجد و محله‌ها ارتباط داشته باشند و یکی از علل خالی بودن مساجد عدم مدیریت دقیق است.



وی نسل جوان را دارای اهمیت‌ برای هر جامعه عنوان کرد و گفت: جامعه اسلامی باید الهی و ولایت مدار باشد و دولت نیز می‌داند که باید توجه بیشتری به محوریت مسجد و استقرار روحانی در مناطق محروم داشته باشد.



وی در ادامه افزود: حضور مستمر مبلغان و فضلای حوزه‌های علمیه در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم و نیز توجه بر مسئله نماز و نمازخوانی در کارهای تبلیغی بسیار ضروری است.



موانع جذب جوانان به مساجد برطرف شود



رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نیز در این اجلاس با تأکید بر شناسایی موانع جذب جوانان به مساجد گفت: اگر فضای جامعه با مساجد هماهنگ نباشد، نمی‌شود انتظار داشت که جوانان به سمت مساجد جذب شوند.



حجت الاسلام سید رضا تقوی با تأکید بر این‌که فقط با ساختن نمازخانه در مدرسه و دانشگاه نمی‌توان جوان را با نماز آشنا کرد گفت: نهادهای فرهنگی و متولیان نماز باید نابسامانی و خلاء‌های موجود را برطرف کنند.



وی با بیان این‌که امروز در 600 شهر نماز جمعه اقامه می‌شود، تصریح کرد: امام جمعه تنها برای اقامه نماز جمعه نیست، بلکه آنان در طول هفته نیز فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی داشته و بسیاری از آنان در مدارس و دانشگاه‌ها به اقامه نماز می‌پردازند.



دکتر احمدی نژاد در توجه به مساجد اهتمام ویژه‌ای دارد



معاون اول رئیس جمهور در ادامه هیجدهمین اجلاس سراسری نماز طی سخنانی به توجه ویژه رئیس جمهور به مساجد اشاره کرد و گفت: توسعه نماز و ارزش‌های اسلامی از اهداف امام خمینی و مقام معظم رهبری می‌باشد و امروزه دولتمردان به این مسأله توجه خاصی داشته و شخص رئیس جمهور نیز در توجه به مساجد و ترویج فرهنگ نماز اهتمام ویژه‌ای دارد.



محمد رضارحیمی با بیان اینکه روح نماز باید در کشور ما حاکم شود، گفت: در کشوری چون ایران با ظرفیت های فراوان دینی و فرهنگی شایسته نیست که یک نفر بی‌نماز در آن باشد.



رحیمی بودجه اختصاص یافته به موضوعات فرهنگی را در دولت نهم، 600 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: لیکن اعتبارات فرهنگی با محوریت دین، قرآن، مساجد و حوزه‌های علمیه در دولت‌های قبل فقط 130 میلیارد تومان بود.



معاون اول رئیس جمهور، رویکرد دور سوم سفرهای استانی را فرهنگی عنوان کرد و تصریح کرد: تنها کارگروه فرهنگی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود و ایشان در کارگروه‌های دیگر بر اهمیت کارهای عمرانی مربوط به حوزه فرهنگی تأکید دارند.



وی اولویت در فعالیت‌های فرهنگی را مسجد و نماز دانست و مدعی شد: برای اولین بار در دولت نهم جهت طلاب حوزه علمیه همانند دانشجویان ردیف بودجه درنظر گرفته شد.



حوزه علمیه پشتوانه فکری مساجد است



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این اجلاس طی سخنانی حوزه علمیه را پشتوانه فکری مساجد دانست و گفت: باید به تربیت ائمه جماعات به عنوان مدیر اصلی توجه خاصی داشته باشیم.



حجت‌الاسلام علی محمدی پیگیری 10 میلیارد تومان اعتبار برای مصلاها و حوزه‌های علمیه از سوی دولت و تهیه و توزیع 20 هزار جلد کتاب با 9 عنوان در رابطه با نماز را از اقدامات سازمان اوقاف و امورخیریه کشور عنوان کرد.



وی توجه به موانع و راهکارهای حضور جوانان در مساجد را مورد تأکید قرار داد و گفت: مجموعه‌های فرهنگی مساجد باید به جوانان توجه داشته باشند و جوانان بدانند برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن و حفظ هویت و دین خود باید به مسجد پناه بیاورند.



وی افزود: در مساجد مدیران توانمندی حضور دارند و باید شرایطی فراهم کنیم که با آموزش‌های لازم از ارایه برنامه‌های یکنواخت پرهیز شود.



مرکز تخصصی آموزشی ائمه جماعات راه‌اندازی می‌شود



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز در این اجلاس از راه‌اندازی مرکز تخصصی آموزشی ائمه جماعات خبر داد و گفت: از فعالیت‌‌های مساجد نباید غافل باشیم، زیرا مسجد پایگاه عبادت، خدمت‌رسانی به مردم تربیت و تعلیم و تثبیت ولایت است.



حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی مسجد را جزء اولین پایگاه‌های هدایت مسلمانان دانست و گفت: مسجد سنگر است و حضرت امام در رابطه با مسجد 512 مورد به مسئولین و مردم توصیه نموده‌اند و مقام معظم رهبری نیز در 380 مورد به اهمیت مسجد توصیه کرده‌اند.



رئیس ستاد مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: مسجد در یک دوره تاریخی مورد غفلت واقع شده بود اما در آستانه انقلاب حضرت امام در آن به عنوان معاون مرکز مبارزه با دشمن قرار داد و به برکت انقلاب اسلامی مساجد کانون‌های جوشان و خروشان نظام و دستاوردهای انقلاب عظیم به شمار می‌روند.



ابراهیمی گفت: شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مجموعه‌ای تنظیم کرده و به شورای عالی حوزه‌های علمیه ارائه داده تا ائمه جمعه و جماعات دوره‌های تخصصی را سپری کنند و به همین منظور مرکز تخصصی ائمه جماعات به زودی راه‌اندازی خواهد شد.



حجت‌الاسلام ابراهیمی به حضور بانوان آشنا به مبانی دینی در مساجد اشاره کرد و گفت: به برکت وجود بانوان فرهیخته از برخی افراد که خرافات را در مساجد ترویج می‌کردند امروز در استان تهران خبری نیست.



قرآن نباید در جامعه مهجور باشد



رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه اجلاس طی سخنانی با اشاره به مهجوریت قرآن در جامعه تأکید کرد: قرآن باید از مهجوریت بیرون بیاید.



حجت الاسلام محسن قرائتی خواستار توجه بیشتر حوزه‌های علمیه و روحانیون به مسأله تفسیر قرآن شد و افزود: خوشبختانه بحث تفسیر آغاز شده است اما هنوز گسترش لازم را پیدا نکرده است که در این خصوص روحانیون باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.



وی با اشاره به جامعیت دین مبین اسلام خاطرنشان کرد: اسلام دینی جامع و بسیار خوب است و اگر خرافات و ضعف مسلمانی خودمان را جدا کنیم اسلام راه خود را پیدا می‌کند.



قرائتی با بیان اینکه ظالم‌ترین افراد کسانی هستند که مساجد را خالی می‌گذارند گفت: حضرت امام (ره) به ساخت مسجد و مصلای تهران بدون زینت و حضور گسترده مردم سفارش کردند.



وی به هجمه دشمنان به مساجد اشاره کرد و گفت: مسجد سنگر اسلام است و مسجد باید همراه با مرگ بر آمریکا باشد، قرآن اول به مبارزه با کفار و اشداء بر آنان سخن می‌گوید و سپس به رکوع و سجود سفارش می‌کند.



رییس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه مسجد سکوی معراج است گفت: مسجد متعلق به خدا است و نباید متعلق به قشر خاصی باشد و مسجدی که جمعیت در آن باشد ثوابش بیشتر است.



تبلیغ چهره به چهره مؤثرترین راه تعلیم نسل جوان است



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تبلیغ چهره به چهره را مؤثر‌ترین راه تعلیم نسل جوان دانست.



حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی نیز در هجدهمین اجلاس سراسری نماز با اشاره به تأثیر تقوا در امور مساجد خاطرنشان کرد: آنهایی که وارد مسجد می‌شوند طهارت و پاکی را دوست دارند و می‌خواهند از رهگذر نماز به طهارت واقعی برسند.



وی تأکید کرد: طرح تلاوت نور در 25 هزار مسجد سطح کشور در حال انجام است که این طرح به دانشگاه‌ها نیز راه پیدا کرده و امروز در 100 دانشگاه در حال اجراست. این طرح به زندان‌ها نیز رسیده و امروز در زندان‌ها بعد از نماز یک صفحه از قرآن تلاوت می‌شود.



ارباب‌سلیمانی همچنین از اجرای طرح تفسیر روزانه قرآن در مساجد خبر داد و اظهار داشت: تفسیر روزانه قرآن با حرکت و تأکیدات حجت‌الاسلام قرائتی و با تهیه جزوات تفاسیر، بساط تفسیر قرآن نیز در مساجد به راه افتاد.

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سلیمانی در ادامه با اشاره به این که مؤثر‌ترین راه تعلیم نسل نو تبلیغ چهره به چهره است، تصریح کرد: این حرکت در تهران آغاز شد که از هر مسجدی سه نفر معرفی و دوره‌های آموزشی برای آنان برگزار و حلقه‌هایی در مساجد راه‌اندازی شد به طوری که امروز در 16 استان مرزی کشور تعداد 700 نفر آموزش دیده تحت پوشش قرار گرفته‌اند.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در پایان خاطر نشان کرد: لازم است سازمانی با محوریت مقام معظم رهبری شکل بگیرد تا تمام نهاد‌هایی که در موضوع مسجد فعالیت می کنند تحت این سازمان ساماندهی و به فعالیت خود ادامه دهند.



ترویج اقامه نماز در اول وقت نیازمند فرهنگسازی است



رئیس مؤسسه امام صادق(ع) به عنوان آخرین سخنران اختتامیه هیجدهمین اجلاس سراسری نماز با اشاره به روایاتی بر ضرورت اقامه نماز در اول وقت تأکید کرد و گفت: ما باید از طریق طبیعی و انجام فرهنگ‌سازی، اقامه نماز در اول وقت را در جامعه به ویژه بازار، مدارس و... ترویج نماییم تا به محض این که اذان گفته شد بازار به حالت نیمه تعطیل در آید.



آیت الله جعفر سبحانی تصریح کرد: در راستای ترویج اقامه نماز در اول وقت وعاظ، رسانه‌ها و روحانیون وظیفه سنگینی را بر عهده دارند و باید فرهنگ سازی لازم را در این خصوص انجام دهند.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با بیان این که در مساجد جاذبه‌های لازم ایجاد شود خاطر نشان ساخت: باید در مدارس، اماکن عمومی، جاده‌ها و... مساجدی زیبا با امکانات کافی احداث شود تا جوانان و مردم به نماز اقبال بیشتری داشته باشند.



آیت‌الله سبحانی نقش امامان جماعت را نیز در گرایش جوانان به مسجد و نماز تأثیر‌گذار دانست و افزود: امام جماعت مساجد اگر وقت خود را صرف تشویق و ترغیب جوانان به مسجد و نماز نماید مشکل حضور کم نمازگزاران در مساجد حل خواهد شد.



همچنین در این اجلاس از دستگاه‌های اجرایی که برای ترویج فرهنگ نماز تلاش کرده‌اند و در این امر موفق بوده‌اند، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر شد.



فراخوان این اجلاس با سه محور مدیریت فرهنگی مسجد، نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی در جذب جوانان به مسجد و نقش عوامل داخلی و مدیریت مسجد در جذب جوانان به نماز جماعت و مسجد بود که بیش از یک هزار و 200 مقاله ارسال شد و نتایج داوری همه مقالات تا پایان آبانماه از طریق پایگاه اینترنتی www.namaz.ir اعلام می شود.

به هر حال آنچه از مجموع سخنان و برنامه های مجریان این اجلاس برداشت ضرورت برنامه ریزی جدی برای جذب نسل جوان به سوی روی آوردن به ذات خویشتن و ابراز بندگی در برابر خداست که در این رهگذر امید است تلاشهای زحمتکشان این عرصه به بهترین وجه ممکن به ثمر بنشیند.