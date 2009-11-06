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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

عابدین:

نگرش محدود به رشته های ورزشی باید تغییر کند

نگرش محدود به رشته های ورزشی باید تغییر کند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون بیسبال با انتقاد از محدود کردن ورزش در رشته های خاص خواستار توزیع عادلانه امکانات ورزشی در تمامی رشته ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین صادق عابدین ظهر جمعه در مجمع هیئت بیسبال کرمان اظهار داشت: نباید توجه و تمرکز امکانات ورزشی به چند رشته خاص همچون فوتبال، کشتی و والیبال باشد و امکانات ورزشی کشور باید به طور عادلانه بین همه رشته های ورزشی توزیع شود.

وی تصریح کرد: توسعه ورزش در تمامی رشته ها امکان کسب نتیجه مطلوب در ورزش را افزایش می دهد و هدف ما نیز توسعه ورزش می باشد.

رئیس فدراسیون بیسبال، راگبی، کریکت و سافت بال با اشاره به اختصاص 25 هزار دلار برای تامین امکانات ورزشی به این فدراسیون از سوی سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: همه رشته های ورزشی با توجه به طرفدارانی که دارند باید توسعه یابند.

عابدین با تاکید بر حمایت از ورزشکاران خاطر نشان کرد: تعداد ورزشکاران بیمه شده در این رشته های ورزشی نیز باید در کشور افزایش یابد و استان کرمان نیز در این راستا باید تعداد ورزشکاران بیمه شده را به بیش از 2 برابر افزایش دهد.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه ورزشهای بیسبال، راگبی، کریکت و سافت بال گفت: در این زمینه با توجه به نوپا بودن این ورزشها استعداد یابی در سنین پایه بسیار مهم است و می تواند آینده این ورزش را بیمه کند.

وی با اشاره به راه اندازی تیم ملی راگبی زیر 20 سال افزود: این یک حرکت و گام مهم در توسعه ورزش راگبی است که باید به موازات این اقدام زیر ساختهای ورزش های راگبی، بیسبال، کریکت و سافت بال نیز در همه استانها افزایش یابد.

کد مطلب 978003

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