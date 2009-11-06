نگرش محدود به رشته های ورزشی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین صادق عابدین ظهر جمعه در مجمع هیئت بیسبال کرمان اظهار داشت: نباید توجه و تمرکز امکانات ورزشی به چند رشته خاص همچون فوتبال، کشتی و والیبال باشد و امکانات ورزشی کشور باید به طور عادلانه بین همه رشته های ورزشی توزیع شود.

وی تصریح کرد: توسعه ورزش در تمامی رشته ها امکان کسب نتیجه مطلوب در ورزش را افزایش می دهد و هدف ما نیز توسعه ورزش می باشد.

رئیس فدراسیون بیسبال، راگبی، کریکت و سافت بال با اشاره به اختصاص 25 هزار دلار برای تامین امکانات ورزشی به این فدراسیون از سوی سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: همه رشته های ورزشی با توجه به طرفدارانی که دارند باید توسعه یابند.

عابدین با تاکید بر حمایت از ورزشکاران خاطر نشان کرد: تعداد ورزشکاران بیمه شده در این رشته های ورزشی نیز باید در کشور افزایش یابد و استان کرمان نیز در این راستا باید تعداد ورزشکاران بیمه شده را به بیش از 2 برابر افزایش دهد.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه ورزشهای بیسبال، راگبی، کریکت و سافت بال گفت: در این زمینه با توجه به نوپا بودن این ورزشها استعداد یابی در سنین پایه بسیار مهم است و می تواند آینده این ورزش را بیمه کند.

وی با اشاره به راه اندازی تیم ملی راگبی زیر 20 سال افزود: این یک حرکت و گام مهم در توسعه ورزش راگبی است که باید به موازات این اقدام زیر ساختهای ورزش های راگبی، بیسبال، کریکت و سافت بال نیز در همه استانها افزایش یابد.

