تیم والیبال نشسته جوانان ایران با پیروزی برابر آلمان فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان که عصر جمعه به میزبانی مشهد برگزار شد، با برتری 3 بر صفر ملی پوشان جوان کشورمان همراه شد.

در این دیدار تیم جوانان کشورمان با نتایج 25 بر 12، 25 بر 18 و 25 بر 19 بر آلمان غلبه کرد و برای سومین بار به فینال این دوره از مسابقات راه پیدا کرد.

نخستین دوره این رقابت‌ها در سال 2005 با قهرمانی تیم والیبال نشسته جوانان کشورمان در اسلوونی برگزار شد. در دومین دوره این مسابقات در سال 2007 نیز تیم کشورمان در برزیل جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم جوانان کشورمان عصر شنبه در دیدار فینال این دوره از مسابقات به مصاف تیم والیبال نشسته جوانان روسیه خواهد رفت.

سومین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان به همت انجمن والیبال نشسته ایران و با حمایت و همکاری فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان به مدت چهار روز از 13 تا 17 آبانماه با حضور تیم‌هایی از کشورهای برزیل، روسیه، آلمان، کرواسی، بوسنی ‌و‌هرزگوین، قزاقستان و عراق در شهر مشهد برگزار می شود.