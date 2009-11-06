دستگیری 14 نفر از زائران حج قبل از سفر به اتهام حمل مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نبی الله حیدری با بیان اینکه 13 هزار و 828 نفر از حجاج خانه خدا از دهم تا سیزدهم آبان ماه جاری با 37 پرواز به کشور عربستان اعزام شده اند، تصریح کرد: طی بازرسی هایی که از این حجاج به عمل آمد، پلیس موفق شد 349 گرم انواع مواد مخدر کشف کند.



وی با اشاره به اینکه 13 نفر مرد و یک زن در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند، گفت: علاوه بر این از تشرف افراد دستگیر شده به سفر حج نیز جلوگیری شد.



رئیس پلیس فرودگاه های کشور با تأکید بر اینکه با زائرانی که با خود مواد مخدر حمل کنند، به شدت برخورد می شود، تصریح کرد: پلیس علاوه بر تدابیر خاص و اطلاع رسانی به موقع، هشدارهای لازم را به مسافران خانه خدا قبل از اعزام به این سفر معنوی اعلام کرده است.



سردار حیدری همچنین از دستگیری معاونان یکی از کاروانها به اتهام حمل چهارده گرم مواد مخدر خبر داد و گفت: پلیس فرودگاه از سفر این فرد به مکه مکرمه جلوگیری و او را تحویل مقامات قضایی داد.



وی از تجهیز پلیس فرودگاه کشور به تجهیزات فنی روز دنیا خبر داد و گفت: بار مسافران نیز توسط سگ های مواد یاب مستقر در فرودگاه مورد بازرسی قرار می گیرند.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور با تاکید بر اینکه در قانون کشور عربستان ورود، حمل، توزیع، نگهداری و مصرف مواد مخدر مجازات بسیار سنگین پیش بینی شده است، افزود: در صورت حمل مواد مخدر توسط برخی از افراد به عربستان به اعتبار عبادی، سیاسی حجاج جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می شود.



حیدری تاکید کرد: در صورت کشف مواد مخدر از افرادی که قصد خروج از کشور را دارند به ویژه حجاج عازم عربستان با آنان برخورد جدی می شود و حتی ممکن است از ادامه سفر آنها جلوگیری شود.