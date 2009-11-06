قطعنامه مجمع عمومی؛ سیلی دیپلماتیک بر گوش صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارشی نوشت: در جلسه روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل که از چهارشنبه برای بررسی گزارش گلدستون تشکیل شده بود، در نهایت قطعنامه ای صادر شد که طرف اسرائیلی و فلسطینی به تحقیق درباره وقوع جنایات جنگی در نوار غزه را ملزم می کند.

در این قطعنامه که به مذاق صهیونیست ها خوش نیامده، مهلتی سه ماهه برای تحقیق در این باره داده شده است. البته با وجودی که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیست، اما همین مسئله بر افزایش فشارها بر رژیم صهیونیستی در زمینه انجام تحقیقات مستقل در زمینه فعالیت های ارتش این رژیم در جنگ 33 روزه موثر است.

روز گذشته از 192 عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 114 عضو با رای مثبت خود نشان دادند همچنان وجدان های بیدار در جهان زنده هستند، امری که بر هراس جنایتکاران جنگی صهیونیست می افزاید.

در این میان 44 کشور رای ممتنع داده و 18 کشور نیز که هم پیمان همیشگی تل آویو (آمریکا) در صدر آنها قرار دارد با این قطعنامه مخالفت کردند.

در جلسه روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر اثبات حمایت همیشگی آمریکا از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، شکاف 27 عضو اتحادیه اروپا نیز که همواره بر اتخاذ موضع واحد اروپایی تاکید دارند، بیش از گذشته نمایان گشت. جایی که کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، هلند، مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی با حمایت از تل آویو رای مخالف، کشورهای انگلیس و فرانسه رای ممتنع و کشورهایی همچون ایرلند، پرتغال، مالت، اسلوونی و قبرس با تاکید بر پیگیری جنایات جنگی رای موافق دادند.

از طرفی تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل، دادستان دادگاه بین المللی جنایات جنگی (لاهه) را به تحرک جدی در زمینه محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست وا می دارد.

بر اساس گزارش گلدستون در صورتی که رژیم صهیونیستی با تشکیل کمیته مستقل تحقیق درباره جنگ غزه موافقت ننماید، راه برای بررسی مسئله در شورای امنیت و دادگاه جنایات جنگی لاهه هموار می گردد.

همچنین تصویب قطعنامه اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل را می توان به منزله سیلی جدید دیپلماتیک در گوش تل آویو تلقی کرد، چه آنکه پس از تایید گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر گذشته، سران تل آویو از هیچ تلاشی در زمینه به حاشیه راندن این گزارش و عدم انجام هرگونه تحرک جدید به کار گرفتند، امری که در نهایت ثمری برای آنها نداشت.

از دید تحلیلگران یکی دیگر از نکات مهم در تصویب این قطعنامه پیروزی سازمان ها و مجامع حقوق بشر بین المللی است، چه آنکه این امر موجبات تشویق بیشتر این سازمان ها برای پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را در دادگاه های اروپایی فراهم می آورد.

بر این اساس رژیم صهیونیستی دیگر به جای پاسخگویی صرف به سازمان های حقوق بشری، خود را در برابر چندین دادگاه جنایت جنگی ملزم به پاسخگویی می داند.

این امر نشان دهنده اراده قوی وجدان های بیدار جهان است که برای نخستین بار رژیم صهیونیستی را که به جنایات خود پایان نمی دهد، ملزم به پاسخگویی درباره اقدامات وحشیانه خود کرده است.

از طرفی حتی در صورتی که گزارش گلدستون در شورای امنیت با وتوی آمریکا رد شود، قطعنامه اخیر مجمع عمومی با وجود اینکه غیر الزام آور است اما شرایط را برای تحرکات بعدی در زمینه پیگیری این گزارش فراهم کرده است.

براساس منشور سازمان ملل مجمع عمومی این سازمان، حق اعمال قدرت را در مواردی که شورای امنیت از ارائه رای درباره مسئله ای باز می ماند دارد. بر این اساس مجمع عمومی می تواند نیروهای حافظ صلحی را تشکیل داده و آنان به انجام ماموریت ملزم کند. این امر سابقه تاریخی داشته بطوری که در مسئله مناقشات کانال سوئز مجمع عمومی چنین اقدامی را برای کنترل اوضاع انجام داده است.

همچنین بر اساس ماده 22 منشور سازمان ملل، به مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار داده شده که در صورت لزوم دادگاهی متشکل از اعضای خود مجمع تشکیل داده و مسئله مورد نظر را در آن بررسی کند.

بر این اساس پس از تایید گزارش گلدستون در مجمع عمومی و صدور قطعنامه اخیر، کشورهای عضو مجمع توانایی تشکیل چنین دادگاهی را پیدا کرده اند.

به طور خلاصه می توان گفت قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره گزارش گلدستون، نگرانی صهیونیست ها را دو چندان کرده است، چه آنکه آنان دیگر در این مسئله راه گریز از مجازات را همچون دفعات پیشین برای خود نمی یابند.