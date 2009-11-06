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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

بازیکن برزیلی مس کرمان:

شکست استیل آذین مس را از فشار روحی خارج می کند

شکست استیل آذین مس را از فشار روحی خارج می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: پائولو زالترون با اشاره به اینکه مس به سه امتیاز مقابل استیل آذین نیاز دارد گفت: برای خارج شدن از فشار روحی محکوم به کسب پیروزی در هفته جاری هستیم.

پائولو زالترون در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان از بازیکنان خوبی برخوردار است و تنها بد شانسی و مصدومیت بازیکنان موجب شده است در کسب امتیاز با مشکل مواجه شویم.

وی تصریح کرد: کسب سه امتیاز مقابل استیل آذین تنها هدف مس کرمان است و با این پیروزی از فشار روحی خارج خواهیم شد.

وی اضافه کرد: در صورت حضور در ترکیب اصلی تمام تلاش خود را برای گلزنی به این تیم خواهم کرد.

زالترون خاطر نشان کرد: مس در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد و این نشان از توانایی بالای بازیکنان این تیم است و با کمی خود باوری خواهیم توانست استیل آذین را شکست دهیم.

مهاجم برزیلی مس کرمان گفت: باخت هفته گذشته نیز شایسته بازی مس مقابل تراکتور سازی نبود و برخلاف جریان بازی نتیجه را واگذار کردیم که باید مقابل استیل آذین جبران کنیم.

وی گفت: حمایت تماشاگران در کرمان یکی از مهمترین دلایل برتری مس مقابل استیل آذین خواهد بود.

دیدار مس کرمان مقابل استیل آذین عصر فردا شنبه در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.
 

کد مطلب 978022

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