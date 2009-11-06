شکست استیل آذین مس را از فشار روحی خارج می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: پائولو زالترون با اشاره به اینکه مس به سه امتیاز مقابل استیل آذین نیاز دارد گفت: برای خارج شدن از فشار روحی محکوم به کسب پیروزی در هفته جاری هستیم.