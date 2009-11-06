بازی سختی مقابل استیل آذین داریم/ احیاء مس در نیم فصل

رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: فشردگی بازیهای لیگ برتر موجب خستگی بازیکنان تیمهای لیگ برتر و افت فوتبال شده است، بطوریکه فرصت استراحت و تجدید قوای بدنی برای بازیکنان وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به اتمام بازیهای نیم فصل اول مقابل استیل آذین امیدواریم بتوانیم در تعطیلات نیم فصل قوای جسمانی بازیکنان را تجدید کنیم و بازیکنان مصدوم نیز بهبود یابند.

وی درخصوص دیدار مقابل استیل آذین نیز گفت: بازی مقابل این تیم یکی از سخت ترین بازیهای مس کرمان است زیرا این تیم از بازیکنان خوبی بهره می برد.

وی ادامه داد: در این بازی خانگی محکوم به کسب سه امتیاز و جبران شکست هفته گذشته هستیم.

رجب زاده خاطر نشان کرد: استیل آذین با توجه به برد هفته گذشته مقابل پرسپولیس از روحیه بالایی برخوردار است در حالیکه بازیکنان مس برای شکست این تیم تحت فشار روحی قرار دارند.

تیم فوتبال مس کرمان هم اکنون در مکان یازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد و استیل آذین نیز در رده پنجم جدول بسر می برد، این دو تیم عصر فردا، شنبه در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر به عنوان آخرین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم می روند.