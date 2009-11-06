تیم شنا 4 در 50 متر آزاد ایران چهارم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های شنا، تیم ایران عصر جمعه با ترکیب پاشا وحدتی، امین نوشادی، گامر دیلان چیان و محمد بیداریان در فینال 4 در 50 متر آزاد مسابقه داد و در نهایت با رکورد یک دقیقه و 29 ثانیه و 90 صدم ثانیه بعد از قزاقستان، ازبکستان و هنگ کنگ در رده چهارم قرار گرفت.

ملی پوشان ایران صبح امروز با زمان یک دقیقه و 31 ثانیه و 16 صدم ثانیه این مسافت را طی کردند و راهی فینال شدند که با این حساب امروز شناگران کشورمان در مجموع، رکورد این ماده را به میزان 3 ثانیه و 6 صدم ثانیه شکستند به این شکل که صبح یک ثانیه و 23 صدم ثانیه و عصر امروز به میزان یک ثانیه و 74 صدم ثانیه رکورد کشور را ارتقا دادند.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 7 آبان ماه در ویتنام آغاز شده است و تا روز 17 همین ماه ادامه خواهد داشت.

