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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۱

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

تیم شنا 4 در 50 متر آزاد ایران چهارم شد

تیم شنا 4 در 50 متر آزاد ایران چهارم شد

تیم 4 در 50 متر آزاد شنای کشورمان با اینکه رکورد ایران را شکست اما نتوانست روی سکو قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های شنا، تیم ایران عصر جمعه با ترکیب پاشا وحدتی، امین نوشادی، گامر دیلان چیان و محمد بیداریان  در فینال 4 در 50 متر آزاد مسابقه داد و در نهایت با رکورد یک دقیقه و 29 ثانیه و 90 صدم ثانیه بعد از قزاقستان، ازبکستان و هنگ کنگ در رده چهارم قرار گرفت.

ملی پوشان ایران  صبح امروز با زمان یک دقیقه و 31  ثانیه و 16 صدم ثانیه این مسافت را طی کردند و راهی فینال شدند که با این حساب امروز شناگران کشورمان در مجموع، رکورد این ماده را به میزان 3  ثانیه و 6 صدم ثانیه شکستند به این شکل که صبح یک ثانیه و 23 صدم ثانیه و عصر امروز به میزان یک ثانیه و 74 صدم ثانیه رکورد کشور را ارتقا دادند.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 7 آبان ماه در ویتنام آغاز شده است و تا روز 17 همین ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 978026

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